Bnp Paribas entro il 2025 campione di sostenibilità in Europa

Dopo aver completato il riposizionamento del proprio business tra il 2016 e il 2021, Bnp Paribas Asset Management punta non solo a rimanere sulla stessa rotta, ma anche ad accelerare la crescita in modo mirato.

Entro il 2025 intende diventare infatti l'asset manager sostenibile di riferimento in Europa, definire un chiaro percorso verso il “net zero” per gli attivi in gestione, avere il 90% dei fondi aperti classificati come Sfdr articolo 8 o 9, e continuare a sovraperformare il proprio “peer group” in termini di crescita.

Le linee guida alla base dello sviluppo dell’asset management investono cinque aree:

Rafforzamento delle competenze di investimento: strategie attive ad alta convinzione, asset privati, investimenti multi-asset, mercati emergenti e soluzioni di liquidità.

Leadership nella sostenibilità: in linea con la propria Global sustainability strategy, che definisce la filosofia aziendale e d'investimento, Bnpp am punta a diventare l'asset manager sostenibile di riferimento in Europa, continuando a espandere la gamma di fondi tematici, inclusi gli Etf Esg, e a costruire ulteriormente la cultura aziendale di sostenibilità.

Strategia di distribuzione mirata: accelerare lo sviluppo con i clienti wholesale affrontando le esigenze in continua trasformazione dell'offerta di sostenibilità dei distributori, supportando al contempo i clienti istituzionali con un approccio basato sui risultati in cui il ruolo degli asset privati aumenterà.

Tecnologia e digitale: rafforzare la capacità della piattaforma d'investimento proprietaria di generare rendimenti, puntando sull’innovazione in settori come l'intelligenza artificiale, i dati, l'elaborazione del linguaggio naturale e l'ottimizzazione algoritmica del portafoglio. Mira, inoltre, a migliorare ulteriormente l'esperienza dei clienti attraverso la piena digitalizzazione della catena del valore.

Sostegno alla trasformazione del risparmio: Bnpp Am punta a consolidare la propria posizione nella trasformazione del risparmio in Francia e in Europa, affrontando l'evoluzioni demografiche e sociali. Tra queste, ad esempio, la sfida delle pensioni, l’interesse delle giovani generazioni verso un risparmio e un investimento più digitali e sostenibili e l’evoluzione strutturale nei mercati emergenti.

Sandro Pierri, ceo di Bnpp Am, ha commentato: "Abbiamo costruito un modello integrato che ha generato ottime performance in contesti difficili e ha dimostrato forza in un panorama altamente competitivo. Siamo stati in grado di crescere e creare valore in modo sostenibile per clienti, dipendenti e comunità, e il nostro obiettivo è quello di mantenere questo slancio. L'industria del risparmio gestito affronta un periodo di profondo cambiamento, guidato dalla necessità di riallocare il capitale verso un'economia più sostenibile e inclusiva, nuove dinamiche geopolitiche, regolamentazione in evoluzione, trasformazione tecnologica e demografia, compresa una generazione più giovane che richiede maggiore sostenibilità per i propri risparmi. Con una piattaforma resiliente, flessibile ed espandibile in termini di scala, siamo oggi ben posizionati per continuare a prosperare di fronte a queste sfide."