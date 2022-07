Enasarco, cda approva piano rotazione dirigenti, dg applicherà linee guida Enac

"Il cda della Fondazione Enasarco ha approvato quest'oggi il piano di rotazione dei dirigenti attribuendo i poteri al Direttore Generale di applicarefinalmente le linee guida Anac in tema di rotazione ordinaria dei dirigenti con l'intenzione di contrastare i rischi di corruzione nella struttura organizzativa ed incrementare così l'efficienza dell'attuale organizzazione rispetto agli obiettivi aziendali da raggiungere. La rotazione dei dirigenti seguirà i criteri di continuità dell'azione amministrativa, di competenza e di

trasparenza. Il cda ha inoltre deliberato l'avvio della selezione dei dirigenti per i servizi attualmente previsti dall'organigramma, ma non coperti da dirigenti ovvero: risorse umane, vigilanza, affari istituzionali, servizio legale, patrimonio immobiliare, gare e contratti". Così Enasarco in una nota.