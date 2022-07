Toschi (Jp Morgan): “Recessione o stagflazione? I rischi ci sono, ma anche tante circostanze in grado di attenuarli.”

Le prospettive economiche si sono notevolmente deteriorate dall'inizio dell'anno. Le persistenti preoccupazioni per l’inflazione sono state aggravate dall’impennata dei prezzi delle materie prime a seguito della tragica guerra in Ucraina e dalle criticità della catena di approvvigionamento derivanti dai lockdown anti-Covid imposti in Cina.

Gli investitori si sono trovati nella peggiore situazione possibile, considerato il calo del prezzo di obbligazioni e azioni. Alla luce dei cali già osservati, la domanda a cui l’outlook per la seconda parte dell’anno di Jp Morgan cerca di rispondere non è se le prospettive siano più cupe, bensì se saranno molto peggiori di quanto il mercato già si aspetta. In altre parole, ci sarà una recessione e, in caso affermativo, sarà breve e poco profonda – normalmente associata a una riduzione degli utili del 10% e a una correzione dei prezzi del 20%-25% – oppure sarà profonda e prolungata, con cali di utili e prezzi molto più sostanziosi?

A illustrare tutti i fattori in gioco, inclusi quelli che potrebbero andare a mitigare i rischi è Maria Paola Toschi, global market strategist.

“Se da un lato la “crisi del costo della vita” e la debole fiducia dei consumatori hanno sicuramente dominato la scena, dall’altro vi sono altri aspetti da considerare. Le famiglie hanno accumulato risparmi considerevoli durante la pandemia, i quali hanno quanto meno offerto protezione negli ultimi mesi. E, forse ancora più importante, il mercato del lavoro è molto solido. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito ci sono più posti di lavoro vacanti che disoccupati. I lavoratori riescono a ottenere una retribuzione più alta e ciò ha ridotto la stretta sui redditi delle famiglie.

La rapida crescita dei salari è tuttavia un’arma a doppio taglio. Se da un lato protegge i redditi delle famiglie dall’aumento dei costi, dall’altro indica anche un’economia che deve raffreddarsi per evitare che l’inflazione si consolidi. Il rischio è che l’economia rallenti troppo e, anziché un raffreddamento dell’attività, registri una recessione più significativa e duratura. Siamo tuttavia confortati dal fatto che non osserviamo i segnali di eccessi nella costruzione di alloggi o negli investimenti aziendali che in passato hanno determinato profonde recessioni pluriennali. Le banche commerciali sono inoltre ottimamente posizionate per affrontare eventuali periodi di debolezza economica, avendo migliorato notevolmente i loro bilanci sin dalla crisi finanziaria. Ciò rende meno probabile la prospettiva di una recessione aggressiva e indotta dalla stretta creditizia. Le società hanno alti livelli di debito lordo, ma sono inondate di liquidità e mostrano pochi segnali di sovraccarico. Anche i parametri del debito al consumo sembrano sani”.

Lo scenario di base formulato da Jp Morgan prevede che il sostegno fiscale e l’approccio più graduale delle banche centrali consentiranno di evitare una grave recessione globale. Dato che i mercati principali hanno già registrato cali a due cifre, lo scenario formulato non indica un ulteriore ribasso per gli attivi rischiosi.

“Comprendere l’economia post-pandemica e una risposta politica senza precedenti complica ulteriormente il processo di previsione”, sottolinea Toschi. “Inoltre le nostre proiezioni dipendono dai giudizi e dalle decisioni di poche persone con un ruolo chiave, ossia che la prospettiva di una guerra lunga e costosa causi un ripensamento strategico a Mosca o che Putin avvii ritorsioni contro l’embargo sul petrolio russo; che le banche centrali e le autorità politiche diano priorità alla crescita rispetto all’inflazione; e che il presidente Xi abbandoni la politica zero-Covid cinese. Queste numerose variabili richiedono un certo grado di umiltà nell'elaborare la prospettiva economica. Come investitori, tutto questo si traduce nella necessità di equilibrio nei portafogli. Ecco perché riteniamo attualmente ragionevole un’allocazione più neutrale agli attivi rischiosi e ai titoli di Stato”.

Il contesto attuale ha sollevato timori per un prolungato periodo di stagflazione: un’economia afflitta da crescita bassa o negativa, dall’aumento della disoccupazione e da un’inflazione elevata, una combinazione che non abbiamo più sperimentato dagli anni ‘70. Si tratta dello scenario di fatto peggiore per gli investitori, dal momento che le banche centrali devono inasprire la politica monetaria in un quadro di decelerazione della crescita, causando un calo dei prezzi sia delle azioni che delle obbligazioni.

“A causa dei timori di stagflazione, il tradizionale portafoglio 60:40 è stato negoziato a oltre il 18% in meno da inizio anno, avendo generato in media un rendimento positivo del 7% annuo tra il 2008 e il 2021. Mentre a un primo sguardo non sembrerebbero esserci luoghi in cui gli investitori possano rifugiarsi in un contesto di stagflazione, l'analisi dell’andamento di mercato negli anni ‘70 e i tre mercati ribassisti che si sono verificati durante questo periodo ci permettono di formulare alcune osservazioni e quindi di fornire alcune indicazioni su come mantenere la rotta in questo contesto”, precisa Toschi.

“Negli anni ’70 i settori che si sono dimostrati più resilienti sono stati l’energia e i materiali, che hanno beneficiato degli alti prezzi delle materie prime, ma anche i settori difensivi come le telecomunicazioni e i servizi di pubblica utilità sono stati ben supportati. Anche le azioni value e i titoli small cap hanno costantemente superato le loro controparti growth e large cap, anche se i titoli small cap hanno sofferto relativamente di più durante i mercati orso. Anche i beni che forniscono reddito sostenibile nel tempo sono attraenti in un contesto di stagflazione. Quando il beta dei mercati è meno favorevole e non si può fare affidamento sulle plusvalenze, dividendi e cedole diventano più importanti".

"Ad esempio, negli anni ‘70 i dividendi rappresentavano due terzi del rendimento totale dell’indice S&P 500, mentre storicamente hanno rappresentato in media solo un terzo del suo rendimento totale", prosegue Toschi. "Gli alti livelli delle cedole sono stati un importante propulsore della performance sia del segmento societario che di quello governativo del reddito fisso, favorendo i rendimenti nominali di quest’area negli anni ‘70. Gli attivi alternativi, per coloro che possono accedervi, offrono alcune delle soluzioni più attraenti. Il settore immobiliare e quello delle infrastrutture hanno basse correlazioni con le azioni e le obbligazioni e generano flussi di reddito che tendono a crescere con l’inflazione. Va inoltre rilevato che anche se gli anni ‘70 sono stati sicuramente un periodo difficile per gli investitori, non si è trattato di un decennio perso per i mercati finanziari e in linea generale ha premiato rimanere investiti. In effetti, nonostante l’S&P 500 abbia registrato cali di valore fino al 46%, ha comunque generato complessivamente un rendimento totale annuo del 5,8% nel periodo".

Secondo Toschi, gli investitori dovrebbero anche essere consapevoli del fatto che le sfide a breve termine spesso tendono a generare opportunità a lungo termine. Gli shock petroliferi degli anni ‘70 hanno costretto molti Paesi a ridurre in misura sostanziale la propria intensità petrolifera non solo tagliando il consumo di petrolio, ma anche investendo in nuove fonti di energia, come le energie rinnovabili o il nucleare.

“Come negli anni ‘70, la crisi energetica attuale agirà da motore della transizione energetica, una tendenza di cui gli investitori dovranno identificare i relativi vincitori. Le valutazioni delle società di tecnologia climatica sono nettamente diminuite durante l’ultima correzione della crescita, ma se gli utili si rivelassero resilienti con l’accelerazione della transizione, queste aziende potrebbero costituire una convincente opportunità a medio termine”.

Per Jp Morgan lo scenario che ha maggiori probabilmente di verificarsi è quello che vede un raffreddamento della crescita, ma al di sopra dell’inflazione target.

“Nel nostro scenario base per la seconda parte dell’anno la crescita rallenta in modo significativo nei mercati sviluppati, ma l'eventuale recessione è breve e poco profonda. Lo stimolo fiscale aiuta a compensare le pressioni salariali reali in Europa. Il sostegno politico contribuisce a stabilizzare l’economia cinese a mano a mano che le restrizioni dovute al Covid si allentano gradualmente", conclude Toschi.

"L’inflazione persiste al di sopra degli obiettivi fissati dalle banche centrali, ma con il raffreddamento dell’attività economica e i tassi di inflazione primaria in calo tendenziale da livelli elevati. I tassi d’interesse aumentano più gradualmente rispetto alle aspettative di mercato correnti, attenuando i timori del mercato di una recessione indotta dalle banche centrali. I mercati azionari si stabilizzano nonostante le revisioni al ribasso degli utili. Le valutazioni dei titoli azionari growth continuano a subire venti contrari. I rendimenti obbligazionari a lungo termine stanno salendo gradualmente, con i titoli di credito che battono i titoli di Stato principali”.