Arriva in Italia la prima piattaforma blockchain per il trasferimento dei fondi

Allfunds Blockchain, società di Allfunds, ha messo a punto Fast, una soluzione basata su tecnologia blockchain volta a velocizzare il processo di trasferimento dei fondi.

L’iniziativa, già lanciata in Spagna, rappresenta una novità per l’industria italiana dei fondi.

Prima di lanciarla, Allfunds Blockchain ha organizzato un Business Lab a cui hanno partecipato 18 player di primo piano per il mercato italiano, tra asset manager, intermediari e distributori. Dal confronto è emersa l'esigenza comune di poter ridurre in maniera significativa il tempo necessario a trasferire i fondi da un intermediario all'altro.

Fast, che rappresenta il risultato finale di queste sessioni, offrirà a tutti i soggetti coinvolti nella filiera un’infrastruttura comune basata sulla condivisione dei dati attraverso tecnologia blockchain. Obiettivo del lancio è quello di rendere le transazioni più trasparenti, garantendone la tracciabilità in tempo reale e riducendo sostanzialmente gli errori operativi.

Tra i partecipanti che hanno offerto il loro contributo nel Business Lab vi sono: Allfunds, Azimut, Banca Generali, Banca Mediolanum, Bnl - Bnp Paribas, Bnp Paribas Asset Management, Bnp Paribas Securities Services, Bper Banca, CheBanca!, Fidelity International, Fideuram – Ispb, Franklin Templeton, M&G Investments, Morgan Stanley Investment Management, Pictet Asset Management, Schroders.

Rubén Nieto, managing director di Allfunds Blockchain ha dichiarato: "La tecnologia blockchain è particolarmente rilevante come soluzione per i processi complessi di scambio di informazioni, in quanto genera chiari vantaggi per le parti coinvolte e gli investitori finali. Vedere i nomi più importanti dell'industria italiana dei fondi collaborare con Allfunds Blockchain è la prova dell'impegno del settore verso la trasformazione digitale e il miglioramento complessivo delle operazioni e dell'intera esperienza di investimento. Siamo orgogliosi di far parte di questa iniziativa e di preparare il mercato all'evoluzione dei suoi servizi, che ci aspettiamo avvenga molto presto a livello globale".