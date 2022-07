Mediolanum International Funds arricchisce la gamma Esg

Mediolanum International Funds Ltd (MIFL), la piattaforma europea di asset management del Gruppo Mediolanum, si prepara a lanciare due nuovi fondi Esg, che vanno ad aggiungersi ad una gamma di prodotti in costante crescita. Si tratta di Mediolanum Best Brands Multi-Asset Esg Selection, fondo articolo 8, e Mediolanum Best Brands Energy Transition, fondo articolo 9 secondo la Sfdr.

Mediolanum Best Brands Multi-Asset Esg Selection, che verrà gestito da Schroders, è una soluzione multi-asset a gestione attiva che presenta un approccio diversificato con l’obiettivo di generare rendimento attraverso un filtro di sostenibilità.

Mediolanum Best Brands Energy Transition è un fondo azionario tematico globale che investe in società operanti nel settore energetico, che saranno strumentali o beneficeranno della transizione verso un'economia più sostenibile. Il fondo, che sarà inizialmente delegato a tre gestori, Schroders, Kbigi e Pictet, mira a generare rendimenti cogliendo queste opportunità di investimento a lungo termine.

“L'aggiunta di due nuovi fondi alla suite di prodotti Esg - afferma Christophe Jaubert, chief investment officer di Mifl - è un'ulteriore prova del nostro impegno nei confronti dei clienti: gli investitori retail in tutta Europa sono alla ricerca di soluzioni che consentano loro di cogliere le nuove grandi opportunità di investimento contribuendo a costruire un mondo più sostenibile, sia dal punto di vista finanziario che ambientale. Man mano che questo cambiamento sociale ed economico prosegue, le opportunità in tutti i settori e classi di attivo aumenteranno. Sfruttando il nostro approccio multimanager e la nostra capacità di selezionare i migliori gestori, ci siamo focalizzati su strategie sostenibili con track record consolidati, che gestite da sempre su solide basi Esg.”