Intesa Sanpaolo e Blue Assistance danno vita a InSalute Servizi

Nasce “InSalute Servizi”, la nuova società della divisione insurance di Intesa Sanpaolo partecipata al 65% da Intesa Sanpaolo Vita ed al 35% da Blue Assistance (Reale Group).

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Vita ha infatti approvato l’avvio di una partnership con Reale Group.

L’accordo prevede il conferimento di un ramo d’azienda di Blue Assistance – Società di servizi di Reale Group, specializzata nell’assistenza sanitaria – alla nuova Società “InSalute Servizi”, costituita all’interno della divisione insurance di Intesa Sanpaolo, dedicata alla gestione dei sinistri e allo sviluppo di un network di strutture sanitarie convenzionate a supporto dell’offerta assicurativa di Intesa Sanpaolo RBM Salute. Il closing è previsto entro il primo semestre 2023, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

Il progetto conferma la strategia della divisione insurance di Intesa Sanpaolo ed il suo piano di sviluppo nell’assicurazione sanitaria, avviato nel 2020 con l'acquisizione di RBM Salute. L’obiettivo è di sviluppare un network di strutture sanitarie convenzionate, a supporto dell’offerta dei servizi assicurativi in ambito salute, partendo dalla condivisione dell’attuale network di Blue Assistance e delle sue competenze e tecnologie. La società di servizi di Reale Group proseguirà, parallelamente a questa joint venture, le proprie attività con le compagnie del gruppo e il business extra-captive.

La società sarà attiva nella gestione delle prestazioni sanitarie e assistenziali verso la clientela captive di Intesa Sanpaolo, verso i fondi sanitari integrativi, le casse assistenziali, le mutue, le aziende e gli altri enti operanti nei comparti della sanità integrativa e dell’assistenza.

Nicola Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della divisione insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo e Presidente della nuova società, ha dichiarato: “L’accordo odierno, con una realtà dalle competenze consolidate come Blue Assistance, costituisce una spinta fondamentale per lo sviluppo del nostro business nel mondo della protezione e della salute, che già da diversi anni abbiamo individuato come settore decisivo per l’ulteriore crescita della nostra Divisione. Grazie al modello di bancassurance di Intesa Sanpaolo, unico in Italia, alla strategia digitale vincente del nostro Gruppo e all’ampliamento delle strutture sanitarie a disposizione della nostra clientela, offriremo un servizio sempre più efficiente ed avanzato ai cittadini e agli Enti che si affidano alle nostre soluzioni di sanità integrativa”.

“La protezione delle persone è al centro delle nostre strategie - ha dichiarato Luca Filippone, direttore generale di Reale Group. “L’ecosistema salute è già oggi per Reale Group un’area strategica prioritaria e di eccellenza, sia per la vertente assicurativa, che per quella dei servizi. La joint venture con un player del livello e della qualità di Intesa Sanpaolo ci permetterà di rinforzarla ulteriormente. Uniamo infatti la professionalità, l’esperienza e l’eccellenza del servizio di Blue Assistance con l’importante numero di clienti di Intesa Sanpaolo, per assicurare risposte innovative e tempestive ai bisogni di un mercato sempre più esigente”.