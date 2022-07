Schroders investe nella blockchain con Forteus

Schroders ha rilevato una partecipazione di minoranza strategica in Forteus, asset manager specializzato in tecnologia blockchain e asset digitali e ramo di gestione patrimoniale del Gruppo Numeus.

Guidata da Nobel Gulati, ex ceo di Two Sigma Advisers, Numeus è stata fondata da un team di esperti di finanza, blockchain e tecnologia, che condividono la passione per gli asset digitali oltre a diversi anni di esperienza nelle istituzioni globali.

L’obiettivo per Schroders è poter sfruttare le opportunità derivanti dalla blockchain per introdurre innovazioni nella gestione patrimoniale e sviluppare la propria strategia di tokenizzazione. Forteus, che ha sede nel cuore della Crypto Valley a Zug, in Svizzera, e un ufficio a New York, offre infatti una gamma di soluzioni di investimento che comprendono portafogli personalizzati di gestori esterni, generazione di rendimenti, portafogli tematici gestiti attivamente e, a lungo termine, tokenizzazione.

Peter Harrison, ceo del gruppo Schroders, ha commentato: "La blockchain sarà un catalizzatore di cambiamenti fondamentali nell'ambito della gestione patrimoniale, dei servizi finanziari in senso lato e, più in generale, di molti altri settori. Non solo ha il potenziale per trasformare l'efficienza delle soluzioni esistenti, ma guiderà la democratizzazione dei private asset; rappresenta una nuova frontiera dell'innovazione tecnologica e finanziaria".

Nobel Gulati, ceo del Gruppo Numeus, ha aggiunto: "Siamo molto contenti di accogliere Schroders come founding investor di Forteus. Insieme, grazie all'esperienza di Numeus negli asset digitali, nella tecnologia e nella ricerca quantitativa, svilupperemo grandi capacità nella gestione patrimoniale e nella distribuzione globale".