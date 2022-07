Gli Etf di Franklin Templeton approdano sulla piattaforma Directa

Franklin Templeton ha siglato un accordo con la piattaforma di negoziazione di Directa per distribuire i suoi 19 Etf della gamma irlandese Franklin LibertyShares TM registrata a Dublino. Questo accordo consente agli investitori retail italiani di accedere ai 19 Etf della gamma Franklin LibertyShares TM, che sono quotati su Borsa Italiana, attraverso la piattaforma online di Directa. Nel corso di questa collaborazione della durata complessiva di un anno, gli investitori non dovranno sostenere costi di negoziazione per operazioni di un controvalore minimo di 1.000 euro.

Silvia Anselmi, Etf sales specialist per l’Italia di Franklin Templeton, ha commentato: "La collaborazione con Directa ci consentirà di continuare ad offrire soluzioni per i nostri clienti retail che sono alla ricerca di portafogli diversificati ad un costo competitivo. Gli investitori retail sono interessati all’implementazione di soluzioni strategiche e siamo lieti di renderle disponibili sulla piattaforma di Directa”.

Oggetto dell’accordo è la distribuzione di una gamma di Etf obbligazionari gestiti attivamente, passivi e smart beta, tra i quali sette classificati articoli 8 e 9 secondo il Regolamento Sfdr dell’Unione Europea.

Queste le caratteristiche chiave della gamma Franklin LibertyShares: