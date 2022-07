Pgim Investments amplia il team italiano

Pgim Investments rafforza l’attività nel Paese con la nomina di Sebastiano Costa in qualità di senior relationship manager per il team italiano.

Costa, che ha maturato un'esperienza di quasi vent’anni nella gestione patrimoniale, sarà attivo a Milano e riporterà ad Alessandro Aspesi, head of Italy di Pgim Investments.

Costa arriva da Pimco, dove ha trascorso otto anni, inizialmente come senior vice president del team Emea Global Wealth Management e successivamente come head of Italian Institutional Business. In precedenza, ha ricoperto ruoli in qualità di senior distribution e relationship management presso Lombard Odier Im e Schroders in Italia.

Nel nuovo incarico, Costa si concentrerà sull'espansione delle attività istituzionali e di consulenza di Pgim Investments in Italia e sullo sviluppo delle relazioni di Pgim Investments con i principali clienti e prospect.

Alessandro Aspesi, head of Italy di Pgim Investments, ha commentato: "Sono molto lieto di accogliere Sebastiano nel nostro business in crescita in Italia. Costa ha una profonda conoscenza del settore dell'asset management in Italia, acquisita grazie a una lunga, consolidata e rispettata carriera professionale. Porta con sé una grande esperienza e svolgerà attività di consulenza ai nostri clienti e prospect nell’offerta delle strategie e delle competenze che Pgim vanta su un’ampia gamma di asset class."