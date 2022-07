Abrdn investe nel gas italiano

Abrdn ha investito 60 milioni di euro per conto del partner strategico Phoenix Group in Società Gasdotti Italia (Sgi), il secondo operatore italiano per dimensioni nel trasporto del gas naturale, che gestisce una rete di 1.700 km di gasdotti ad alta pressione.

Il prestito sarà utilizzato per rifinanziare il debito esistente, estendere il profilo di scadenza del debito e sostenere nuovi investimenti, tra cui quelli per la sostituzione dell'infrastruttura esistente, l'estensione del gasdotto e la costruzione di una nuova stazione di compressione.

L'infrastruttura del gas svolge un ruolo fondamentale nella transizione energetica in Europa e parte dei proventi del rifinanziamento saranno utilizzati per aggiornare la rete in preparazione per il trasporto dell'idrogeno.

Nell'ultimo ciclo di valutazione, Sgi ha ottenuto un punteggio pari a 5 stelle da parte di Gresb (Global Real Estate Sustainability Benchmark), a conferma dell'ottima performance Esg operativa rispetto alle controparti. Per tutta la durata del prestito, la società fornirà un resoconto annuale su una serie di indicatori chiave di prestazione Esg, tra cui le emissioni di carbonio Scope 123, la diversità di genere all’interno del Cda e i tassi di incidenti in materia di salute e sicurezza.

Albane Poulin, head of european private placements presso Abrdn ha dichiarato:“Siamo molto contenti di supportare Ontario Teachers' Pension Plan e Swiss Life nel rifinanziamento di Sgi. Questo investimento ci permette di sostenere il capex di Sgiper aggiornare le reti esistenti al fine di migliorare l'efficienza energetica, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in Italia e prepararsi alla transizione energetica. SGI beneficia in Italia di un quadro normativo consolidato e favorevole con un rischio connesso ai volumilimitato, qualificandosi a garantire flussi di cassa sostenibili per i nostri clienti.

Sgi svolgerà un ruolo chiave nella decarbonizzazione del gas mediante il trasporto di idrogeno e biometano nei relativi metanodotti. Siamo particolarmente entusiasti di realizzare la nostra prima operazione di credito privato in Italia, a sostegno di una priorità strategica fondamentale per abrdn, ovvero la crescita delle nostre capacità nel segmento degli asset reali.”

Manuel Dusina, head of infrastructure, Phoenix Group ha aggiunto: “Gli asset core regolamentati e difensivi come questo, in giurisdizioni diverse dal Regno Unito, sono fondamentali per il nostro approccio alla diversificazione nella costruzione del portafoglio. Anche le scelte in linea con la nostra agenda di sostenibilità sono importanti e questo investimento migliora l'efficienza energetica e gli aggiornamenti della rete di Sgi, oltre a giocare un ruolo fondamentale nella transizione energetica in Italia e in Europa.”