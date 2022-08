Anima pubblica il primo piano di sostenibilità

Non più solo reporting, per misurare quanto è stato realizzato nel corso dell’anno, ma vere e proprie linee guida tese a indicare le azioni da compiere per realizzare gli obiettivi di sostenibilità selezionati. E’ con questa logica che Anima ha pubblicato il primo Piano di Sostenibilità 2022-2026 di Gruppo, che contiene i target da perseguire nei prossimi mesi e anni, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il documento, redatto in coerenza con il piano industriale 2022-2026 del Gruppo Anima e approvato dal consiglio di amministrazione di Anima Holding il 29 luglio, individua gli obiettivi Esg in due ambiti principali: Corporate, suddiviso in quattro macro-aree di intervento (Ambiente, Comunità, Personale, Governance & risk management) su cui focalizzare le attività del Gruppo e Investimenti Responsabili & Prodotti, relativo alle attività di gestione del risparmio delle società operative del Gruppo.

Gli obiettivi individuati nei due ambiti di riferimento sono quindi stati collegati con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, a cui Anima intende contribuire con il proprio impegno in materia di sostenibilità.

“La definizione del primo Piano di Sostenibilità si inserisce nel percorso di sostenibilità che abbiamo intrapreso come Gruppo Anima e costituisce un traguardo particolarmente significativo per individuare obiettivi Esg coerenti con la nostra strategia di business e allineati all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite,” ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding. “L’analisi di materialità condotta lo scorso anno ci ha permesso di focalizzarci sulle tematiche di sostenibilità che stanno più a cuore ai nostri stakeholder e su cui concentreremo l’attività del Gruppo Anima in ambito Esg nei prossimi anni.”