Sella Sgr sostiene la Fondazione Umberto Veronesi

Tfs iCARE - il fondo di investimento di Sella Sgr nato nel 2020 con l’obiettivo di coniugare finanza e ricerca scientifica –sosterrà la Fondazione Umberto Veronesi anche nel 2022 con due nuovi progetti di ricerca che verranno sviluppati presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.

Il primo progetto riguarderà lo sviluppo di nuove terapie in grado di migliorare la prognosi delle pazienti affette da tumore metastatico della mammella, mentre il secondo, analizzerà le alterazioni genomiche che caratterizzano le cellule staminali del tumore prostatico per identificare gruppi di pazienti con diversa prognosi.

L’obiettivo del fondo Tfs iCARE è di sostenere la ricerca attraverso investimenti socialmente responsabili dedicati al tema della salute sotto tutti i punti di vista, dalla prevenzione alla cura, fino ai corretti stili di vita. In particolare, il portafoglio di Tfs iCARE è composto da fondi tematici selezionati dal team di gestione di Sella Sgr in grado di promuovere soluzioni per l’Innovazione nella Cura, l’Ambiente, la Ricerca e l’Etica (da cui l’acronimo “iCARE”).

Attraverso la raccolta del fondo verrà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi un contributo annuo pari allo 0,3% del patrimonio complessivo.

“Siamo orgogliosi di poter sostenere anche quest’anno la Fondazione Umberto Veronesi con due nuovi progetti di ricerca dedicati al diverso sviluppo delle neoplasie e delle reazioni alle cure negli uomini e nelle donne. Un orgoglio che si unisce alla soddisfazione per il progetto che abbiamo selezionato nel 2021 e che ha già ottenuto risultati estremamente positivi, con implicazioni cliniche dirette così importanti da poter contribuire a migliorare le cure di neoplasie specifiche,” ha commentato Alessandro Marchesin, amministratore delegato di Sella Sgr.