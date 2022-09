Obiettivo net zero: Gam fissa la roadmap al 2030

In linea con il suo impegno nell'ambito dell’iniziativa Net Zero Asset Managers (NZAM), Gam Investments ha presentato la sua roadmap a breve termine per l’azzeramento delle emissioni.

I nuovi obiettivi intermedi entro il 2030 prevedono:

- avere il 75% degli aum nei settori dei materiali allineati o su un percorso di allineamento verso emissioni nette pari a zero;

- raggiungere una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio finanziate (ovvero le emissioni per milioni di dollari investiti attribuiti utilizzando il valore d'impresa) rispetto a un valore di riferimento del 2019;

- impegnarsi direttamente o in collaborazione con il 90% dei responsabili delle nostre emissioni finanziate per garantire che siano allineate o in fase di allineamento al net zero.

Gli obiettivi di Gam coprono più di un terzo dei suoi asset in gestione nell'attività di investment management. Questo include tutti i fondi classificati come azionari o a reddito fisso. Al 30 giugno 2022, l'aum nell’attività di investment management era di 32,9 miliardi di dollari.

Gam sarà inoltre tra i firmatari dei Powering Past Coal Alliance Finance Principles, a cui hanno già aderito investitori e a governi impegnati ad accelerare la transizione dal carbone altamente inquinante all'energia più pulita.

Stephanie Maier, global head of sustainable and impact investment di Gam Investments, ha dichiarato: "È essenziale che, nel bel mezzo dell'impennata dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, non trascuriamo il 'Decennio della Transizione' che si è ben avviato. La nostra risposta alla sfida del cambiamento climatico darà un'impronta significativa al panorama degli investimenti. Gli investitori che si impegnano per il net zero hanno un ruolo cruciale da svolgere nel sostenere un futuro a zero emissioni nette. Siamo orgogliosi di sostenere i nostri clienti nel rispetto dei loro impegni a favore della neutralità carbonica. I nostri obiettivi intermedi riflettono l'impegno di Gam a garantire una reale riduzione delle emissioni nel nostro portafoglio e ad accelerare la transizione verso basse emissioni di carbonio."