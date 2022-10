Trader fai da te a scuola guida

«Tra trading e investimenti c’è una differenza abissale. Nel trading lo scopo è la cospicua crescita del capitale, da ottenersi tramite un turbinoso turnover di portafoglio, che può ruotare anche più volte intraday, cioè in una stessa giornata. Per investimento si intende invece il prodigarsi di chi alloca i propri risparmi per periodi di tempo ben più lunghi, diversificando quanto più possibile gli asset su cui investire, per ridurre il rischio»: parlano all’unisono e condividono la stessa visione Davide Biocchi e Stefano Bargiacchi, due formatori di primo livello di Directa, l’azienda leader nel trading on-line in Italia (nonché unica indipendente quanto alla proprietà e autentica pioniera del settore nel nostro mercato) in quest’intervista con Investire sul presente e sul futuro del trading on-line e sull’importanza di “imparare a farlo bene”. Un’importanza che verrà illustra, da Biocchi e Bargiacchi con la collaborazione di Investire, ai discenti del Master “Guida al Trading Online e Investimenti in Criptovalute”, in collaborazione con la 24Ore Business School. “L’investimento si caratterizza anche – completano i due formatori - per l’obiettivo di chi investe di ricavare un ritorno nel medio lungo periodo, limitando gli interventi successivi alle sole correzioni nel tempo, specie all’eventuale mutare delle condizioni circostanti.



Quant’è l’investimento minimo necessario per iniziare a fare trading?

Convenzionalmente non esiste un minimo capitale di partenza. Ovviamente serve però essere adeguatamente capitalizzati rispetto agli obiettivi che ci si prefigge. È frequente l’errore di ambire a risultati eclatanti senza accorgersi di partire sottocapitalizzati per raggiungerli. Pochi mettono a fuoco che, per riuscire a realizzarli, servirebbe mettere a segno performance da capogiro e che quindi si sta intraprendendo una “Mission impossibile”.



Come si può sapere se si è adatti a fare trading?

Servono doti assai diverse dall’essere investitori. La scelta degli strumenti, stock picking, e il tempismo, market timing, giocano un ruolo importante, ma è decisivo e imprescindibile è sapere mantenere il sangue freddo e controllare l’emotività. Si è spesso portati a sopravalutare la propria attitudine a queste forme di stress e quindi l’unica vera possibilità per capire se si è “portati” è provarci. Per farlo serve impegnarsi quantomeno con capitali minimi, senza esagerare ma evitando il paper trading (cioè sulla carta), che non serve poiché non contempla la fondamentale componente emotiva, che può portare fuori strada. Alla fine, le statistiche sono implacabili: solo pochi riusciranno a essere trader profittevoli.



Esiste il bravo trader autodidatta o bisogna comunque seguire dei corsi?

L’autodidatta può farcela, magari passando attraverso un percorso più “accidentato”. L’esperienza del trader passa attraverso l’unica scuola che forma con durezza e inflessibilità le leve future: le perdite. Esse sono inevitabili e solo attraverso di loro si acquisisce la necessaria consapevolezza. Essere autodidatta quindi non preclude il risultato, però trovare il corso “giusto” può aiutare a trovare più in fretta l’uscita dal labirinto. Per alcuni talentuosi i corsi possono essere superflui, per la maggior parte invece rappresentano una validissima scorciatoia.



È possibile guadagnare nel trading-online o è un’attività in cui alla fine vince sempre il banco?

In presenza di statistiche i commenti e le opinioni personali servono poco. Le statistiche le pubblica l’Esma, (cioè la European Securities and Markets Authority, ndr). Riesce a guadagnare tra il 10 e il 20% di chi ci prova. È quindi un percorso difficile ma non impossibile.



Oltre alle azioni quotate, quali altri valori si possono comprare col trading-online?

Si può fare trading su titoli, bonds, indici di borsa, valute, commodities, cripto, ecc. Il tutto tramite strumenti quali azioni, obbligazioni, opzioni, futures, etf, cfd, ecc

Cos’è il Forex?

Forex sta per mercato delle valute, quindi è il mercato dei cambi, dove si negoziano coppie di valute contrapposte, come ad esempio EURUSD, cioè Euro contro Dollaro, oppure USDJPY, cioè Dollaro contro Yen, ecc



Cosa sono le Commodities?

Per Commodities si intendono le materie prime. Esse sono prevalentemente divise in Hard e soft. Esempio di commodities “hard” sono le materie prime estratte, come quelle energetiche (ad esempio gas e petrolio), i metalli (inclusi quelli preziosi come l’oro) e le terre rare. Mentre tra quelle “soft” spiccano le materie prime agricole (incluse le granaglie), quelle alimentari (incluso il bestiame) e i prodotti derivati (latte, burro, succo di arancia, ecc).

Si dice che investire in Borsa è sempre rischioso, ma non ci sono sistemi per coprirsi dal rischio?

L’evoluzione dei mercati ha portato alla nascita di strumenti finanziari in grado di funzionare come coperture, cioè come delle assicurazioni che consentono di proteggere gli asset investiti. Si tratta di strumenti evoluti, che possono essere utilizzati anche per fare trading speculativo, e che serve sapere ben maneggiare, per evitare di ricavarne più danni che benefici. Sono strumenti adatti prevalentemente a coperture di grandi portafogli istituzionali. Risulta quindi un po’ più complesso proteggere piccoli portafogli, poiché le dimensioni, ovvero i controvalori nozionali di questi “contratti di assicurazione”, hanno sovente tagli troppo grandi per il piccolo investitore. In ogni caso lo strumento c’è.

C’è un momento giusto per comprare un’azione?

Non in termini assoluti… Anche perché, tornando alla differenza tra trader e investitore, il timing di uno e dell’altro possono essere assai diversi.



I mercati finanziari sono manipolati o trasparenti?

Apparentemente sono trasparenti. Nei fatti, specie laddove non c’è grande volume di scambio, essi possono essere manipolati. In termini pratici, tanto più gli scambi sono significativi, tanto meno l’esito può risultare manipolabile. Si potrebbe poi parlare degli eccessi interventistici sui mercati di cui sono state autrici negli ultimi dieci anni le banche centrali, che hanno portato benefici ma anche distorsioni, di cui ancora oggi stiamo verificando gli effetti collaterali.



Il Trading online può essere paragonabile al gioco d’azzardo?

Mentre l’investimento assolutamente no, il trading ha insite alcune caratteristiche che, se non ben canalizzate, possono portare a contesti non così lontani dalla ludopatia. Quindi attenzione!



Quante ore al giorno dedicare al trading on line per guadagnare?

Non esiste un orario, non essendo un “lavoro”. Ognuno fa come gli pare. Qualcuno ritiene che staccarsi anche solo per poco durante la sessione non aiuti a “padroneggiarne” l’evoluzione. Altri invece pensano che seguire con troppa intensità possa stancare e quindi portare a fre errori dovuti a inevitabili cali di concentrazione. Possono avere tutti torto e tutti ragione. Ognuno agisce come meglio ritiene



Cosa si intende per domanda e offerta?

In Borsa, col termine “domanda” si identificano senz’altro i compratori, altrimenti definiti anche “denaro” o ancora “bid”, mentre con “offerta”, si intende identificare i venditori, detti anche “lettera” o “ask”.



Cos’è l’analisi tecnica e come funziona?

L’analisi tecnica è un insieme di analisi che parte dalla comprensione dello scenario intermarket (cioè la correlazione tra le diverse classi di investimento e tra i diversi mercati), per poi evolversi in analisi dello scenario macro-economico, analisi dei bilanci (quindi approccio fondamentale) e infine analisi dei grafici, che significa osservare l’evoluzione storica dei prezzi di uno strumento finanziario, per estrapolarne tecnicalità e modalità di evoluzione, specie nei momenti topici o di inversione di trend.



Cos’è un supporto? Come lo si traccia in un grafico?

Nei grafici, non tutti i prezzi hanno lo stesso rilievo. Ce ne sono alcuni che, qualora raggiunti, possono comportare una reazione di un titolo, sino a spingerlo anche a un’inversione della tendenza. Quando all’approssimarsi di un medesimo prezzo, si assiste nel tempo più volte in un grafico a inversioni di tendenza, è consuetudine unire tra loro quei valori con una linea retta orizzontale, che rappresenta il supporto. Esso rappresenta un livello che, se raggiunto nuovamente, può stimolare l’idea di essere a un punto di arrivo, dopodiché può nuovamente cambiare la tendenza. Il “potere” di un supporto, deve la sua quintessenza al principio della “previsione che si autoavvera”, che si verifica quando la maggioranza degli operatori agisce di concerto, perché stimolata dal rispetto di una convenzione. Un supporto risulterà tanto più “forte” quante più volte nel passato è stato in grado di comportare cambi di tendenza. Proprio perché si tratta di convenzioni, se un supporto cede può generarsi una forte accelerazione del ribasso. Gli operatori sorpresi negativamente dalla mancata efficienza di una convenzione consolidata, possono infatti allontanarsi in gran fretta dal contesto che li ha delusi, generando forti vendite e arrivando persino al panico.



Cosa si intende per Ipercomprato e ipervenduto?

Sono concetti emotivi, legati all’idea che dopo una intensa fase di salita o discesa, il mercato “non ce la faccia più” e quindi necessiti di tirare il fiato. In realtà sono termini che identificano rispettivamente una forza conclamata di rialzo e ribasso. Purtroppo, c’è una frequente incomprensione tra i trader, che sovente intendono che un titolo debba scendere perché in ipercomprato, oppur risalire perché in ipervenduto. Questo non è vero, anzi… Un titolo può restare nella fascia di eccesso molto più a lungo di quanto si pensi. La resilienza del mercato è di gran lunga superiore alla pazienza di chi opera controtendenza e può generare inevitabili e significative perdite, per lo sprovveduto che insegue chimere.



Quant’è importante nel trading controllare le emozioni?

Nel trading gestire l’emotività è di fondamentale importanza. Seppur si mescoli con altre necessarie abilità, quali il tempismo e la capacità di scegliere gli strumenti giusti, ritengo che il controllo delle emozioni incida ben oltre l’80% sulla riuscita dell’attività di un trader. Potrei sembrare un po’ estremista, invece penso di essere addirittura ottimista…



Si può fare trading se si ha paura di perdere quattrini? (domanda corretta)

La risposta è no. Nel trading serve utilizzare capitali che, se anche interamente perduti, non inficino in alcun modo la solidità finanziaria di chi ci prova. Detto questo, la paura di perdere può inibire l’operatività nei momenti topici e per questo sortire effetti pessimi. Dirò di più, specificando che comunque nessuna forma di eccesso è propedeutica a buoni risultati nel trading. Anche chi è troppo aggressivo e sprezzante del pericolo può incorrere in guai grossi. Insomma, “In Medio Stat Virtus”, cioè serve portare il giusto rispetto al denaro, combinando però questa caratteristica con un pizzico di capacità di buttarsi, senza farsi troppe “seghe mentali”.



Cosa si può fare col trading on-line in un periodo negativo per i mercati?

Non esistono periodi negativi per un trader. Quando il mercato scende, chi fa trading può andare “short”, cioè cavalcare i ribassi. Per un trader evoluto non importa quale sia il trend del mercato. Semmai il suo unico nemico è la scarsa volatilità, cioè quei momenti in cui il mercato tende a farsi dimenticare, per cui nulla si muove per un tempo lungo, impedendo di fatto il verificarsi di opportunità. Per un investitore invece la discesa dei mercati è sempre un’opportunità per fare affari, perché molti in preda al panico si disfano dei loro asset senza riguardo per il prezzo.