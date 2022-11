Inflazione shock: volatilità in aumento sulla scia delle decisioni del governo

L’aumento dell’inflazione complessiva italiana del 2% per il mese di ottobre, come registrato dai dati dell’Istat, a cui corrisponde un’inflazione dell'11,9% rispetto ad ottobre 2021 (dall’8,8% di settembre a/a), ha decisamente superato le aspettative, segnando il livello più alto dal giugno 1983. Per ora non vi sono all’orizzonte segnali di attenuazione del fenomeno e secondo Marco Oprandi, head of cross asset solutions, le possibili misure de nuovo governo potrebbero persino aumentare la volatilità.

“La sorpresa del rialzo è principalmente dovuta ai rincari per la componente energetica (+73% ad ottobre dopo il +44% di settembre), seguita dall’ascesa dei prezzi dei beni alimentari (+13,1% dopo il +11,4% di settembre).

Dal punto di vista dell’analisi dei dati, troviamo interessante il crescente divario, con direzioni opposte, tra la riduzione dell’inflazione dei servizi, (+3,7% dal 3,9% di settembre) e l’inflazione per i beni che è invece in aumento (+17,2% dal 12,5% di settembre) a prova della fine dell’effetto turismo e delle riaperture post pandemia. Il contenuto rialzo dello 0,3% dell’inflazione core (al 5,3% dal 5% di settembre) conferma l’importanza dell’apporto dato dai prezzi del settore energetico sull’inflazione complessiva. Nonostante possa sembrare incoraggiante la provvisoria decelerazione, l’inflazione core rimane motivo di preoccupazione e sarà al centro dell’attenzione per i prossimi mesi.

I dati dell’Ipp (Indice dei prezzi di produzione) registrati nella scorsa settimana segnalano aumenti anche per la componente non energetica, mentre nei sondaggi riguardanti la fiducia delle imprese in ottobre, con l'eccezione delle aziende del settore manifatturiero, hanno rivelato aspettative non in calo sui prezzi futuri, suggerendo il possibile perdurare di questa fase del ciclo economico caratterizzata da scarsa crescita ed alta inflazione.

Guardando avanti crediamo sia ancora troppo presto per poter affermare di avere raggiunto il picco dell’inflazione, ma pensiamo che i prossimi mesi vedranno un’elevata volatilità anche in risposta a possibili misure d’intervento compensative intraprese del nuovo governo; i recenti ribassi nei prezzi del gas potrebbero già essere riflessi da dati più contenuti per il prossimo mese. Stimiamo per il sistema economico italiano un'inflazione media dell'8,1% per il 2022 e aggiorniamo la nostra previsione per il 2023 al 6,3%”.