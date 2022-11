VanEck rafforza il team italiano

VanEck, società con un patrimonio in gestione di circa 63 miliardi di dollari Usa a livello globale, tra Etf, fondi attivi e mandati istituzionali, ha nominato di Alessandro Rollo come product manager.

Alessandro Rollo, operativo dalla sede di Francoforte riporterà a Sander Zboray, head of marketing and product strategy. Nel suo ruolo, si occuperà principalmente delle attività connesse allo sviluppo di nuovi prodotti – comprese analisi quantitative e di mercato focalizzate sul mercato italiano – e al lancio di nuovi strumenti d’investimento. Avrà inoltre la responsabilità di curare le proposte e la documentazione relative a prodotti e servizi d’investimento rivolti ai clienti dell’asset management (RFPs) e di tutte le attività legate alla due diligence rafforzando i rapporti con clienti istituzionali italiani, Borsa Italiana ed enti regolatori.

Salvatore Catalano, responsabile per l’Italia di VanEck, ha commentato: “Alessandro sarà una componente strategica del team italiano di VanEck ed il suo ingresso rispecchia la crescente importanza che il mercato italiano ha ormai acquisito negli anni, rendendo di fatto il nostro Paese tra i più importanti in Europa per l’industria degli Etf in termini di volumi. Grazie al suo sostegno saremo in grado di intercettare ancor meglio le esigenze più sofisticate dei clienti istituzionali, offrendo un servizio di consulenza sempre più su misura”.

Alessandro Rollo

Alessandro Rollo ha iniziato la sua carriera in VanEck a inizio 2022 occupandosi del lancio di nuovi Etf ed Etn e supportando le attività delle divisioni sales e legal della società. Precedentemente ha lavorato come consulente finanziario per Martingale Risk. Ha conseguito un master of Science in Corporate Finance presso la Luiss Guido Carli di Roma.