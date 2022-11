Con il termine agevolazioni fiscali si intendono quelle detrazioni o deduzioni fiscali introdotte dal legislatore italiano per incentivare i contribuenti a investire in iniziative socialmente utili oppure per favorire determinati investimenti dando come ‘premio’ una riduzione delle imposte nette. Si può accedere ad agevolazioni fiscali, per esempio, per sostenere i progetti di organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e Onlus, per ristrutturare casa (ecobonus, sismabonus), per la formazione dei figli. Anche i premi versati per alcune polizze assicurative o soluzioni previdenziali consentono di usufruire di agevolazioni fiscali. Ne parliamo con Duccio Donati (nella foto), head of taxation department di Unipol.



Dottor Donati, quanto è importante la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali nella scelta della polizza da parte degli italiani?

Per i cittadini le possibilità di ottenere agevolazioni sono oggi molto circoscritte. Stiamo parlando della possibilità di detrarre fiscalmente il 19% dei premi delle polizze vita puro rischio fino a un limite massimo di 530 euro; idem per le coperture infortuni per invalidità permanente superiore al 5%. Assistiamo quindi a una compartecipazione dello Stato all’onere di queste coperture purtroppo molto bassa, limitandosi a un 19% di importi già ridotti. Il beneficio effettivo risultante è di non più di 100 euro. Di fatto i benefici fiscali, per motivi di cassa, invece che innalzati – come sarebbe stato logico – sono stati ridotti in questa tipologia di coperture e pur in presenza di una rilevanza sociale significativa. Solo per le polizze Ltc (Long term care, ndr) si possono superare i 530 euro e arrivare a 1291 euro. Il versamento di 1291 annui iniziato a 20 anni effettivamente consente di accumulare una copertura Ltc che può risultare adeguata. Le polizze più moderne cioè hanno un meccanismo di accumulo: generano un montante che consente l’erogazione di una indennità nel caso in cui che si verifichi il momento del bisogno. La detrazione è quella del 19%, che spetta un po’ a tutti i prodotti non solo quelli assicurativi ma ad esempio anche per le spese sanitarie. Ricordiamo inoltre che il cittadino può aderire alla previdenza integrativa, godendo in quel caso non di una detrazione ma della possibilità di dedurre fino a 5164 euro l’anno i premi che versa per la pensione complementare, cosiddetta di secondo pilastro.



Gli incentivi fiscali attuali a suo avviso sono sufficienti per spingere la previdenza complementare?

Il limite dei 5164 euro all’anno, che risale a oltre 20 anni fa, dovrebbe essere rivisto. Non si è considerato che nel frattempo il regime del primo pilastro è stato modificato e le prestazioni da questo erogate - in virtù del fatto che sta entrando a regime il sistema contributivo - restituiscono una prestazione normalmente più bassa percentualmente rispetto alle ultime retribuzioni percepite. Scendiamo a livelli cioè del 60-70% salvo prestazioni ancora inferiori per chi utilizza strumenti di anticipazione: è chiaro che è mancato un adeguamento dal lato della previdenza del secondo pilastro. La Stato peraltro non ha invogliato le persone a investire nella previdenza integrativa.

Secondo lei perché i governi che si sono succeduti non hanno incentivato i cittadini a investire nella previdenza integrativa?

Per problemi di cassa: ma la deduzione, va ricordato, non è una agevolazione definitiva ma temporanea perché in Italia si adotta un sistema ETT: Esenzione a monte, Tassazione nel durante, Tassazione alla fine. Quel che viene dedotto in fase di accumulo viene poi tassato in fase di erogazione. Non è una detrazione che è invece un vero e proprio bonus che viene erogato dallo Stato, è semplicemente una posticipazione della tassazione applicata quando quelle somme si renderanno disponibili per l’aderente alla forma pensionistica integrativa. Quindi lo Stato lungimirante dovrebbe agevolarlo molto questo meccanismo: non dico che bisognerebbe tornare all’inizio degli anni ’90, cioè prima che la riforma della previdenza complementareentrasse in vigore introducendo un limite di deduzione, quando nel sistema vigeva l’accumulazione senza limiti e quando era deducibile l’intero importo versato alle forme pensionistiche dell’epoca. Ma certo siamo passati da una deregolamentazione spinta a un sistema molto rigido con un limite massimo di deducibilità. Sarebbe auspicabile un revisione del ridotto limite attuale.



La fiscalità è un tema formativo per gli agenti Unipol?

Certo. Abbiamo cercato di stimolare l’iniziativa degli agenti ricordando che lo strumento della previdenza integrativa è flessibile anche per usi diversi che non sia solo l’ottimizzazione fiscale perché il fondo pensione è anche una forma di pianificazione successoria molto efficace perché consente al soggetto iscritto di destinare a chi vuole la prestazione del fondo di previdenza complementare in caso di suo decesso. Stiamo anche stimolando gli agenti a fornire supporto in materia di assistenza sanitaria. Abbiamo la sanità pubblica che fa fatica a seguire le esigenze delle persone, che non riesce a rendere le prestazioni del SSN fruibili in tempi brevi, a fronte di code e attese anche lunghissime. L’alternativa è la sanità privata che o viene sostenuta direttamente dal cittadino o transita attraverso le coperture assicurative. Il cittadino che stipula una polizza sanitaria ha solo la possibilità di detrarre il 19% sulle spese sanitarie che sostiene. È invece molto efficace il meccanismo, per ora sottoutilizzato dalle imprese, dei fondi sanitari registrati presso il Ministero della Salute. Fondi che consentono al datore di lavoro di costruire la sanità integrativa per i propri dipendenti con un incentivo fiscale di 3615 euro, contenendo al massimo il cuneo fiscale e accedendo a quelle prestazioni collettive che individualmente costerebbero molto di più.



Riassumiamo: gli incentivi fiscali sono insufficienti nella previdenza complementare e possono essere migliorati nei fondi sanitari…

Esatto. Nella previdenza complementare con la deduzione di 5164 euro non si costituisce una prestazione previdenziale sufficiente, anche iniziando a versare molto presto, sono troppo pochi…Invece dal punto di vista dei fondi sanitari, l’incentivo fiscale di 3615 euro è importante, stiamo cercando di incentivare le piccole e medie imprese a utilizzarli. Anche quest’ultimo limite se fosse incrementato consentirebbe di ridurre ancora di più il carico per il SSN.

Polizza per polizza, guida alle agevolazioni fiscali

Polizze Salute collettive: l’articolo 51 del Tuir defiscalizza i premi delle polizze pagate da un datore di lavoro a favore dei propri dipendenti per gravi interventi o per Ltc (Long term care) senza limite quantitativo. Il dipendente quindi non paga le tasse e contributi sul premio della polizza che il datore di lavoro versa a suo favore, che riceve come welfare. Tutte le altre polizze salute invece non godono di agevolazioni fiscali, salvo che il dipendente non passi attraverso un fondo sanitario inteso come Cassa di assistenza sanitaria. Lo stesso articolo 51 prevede che iniziative welfare di varia natura (turismo, musica, fitness) acquistate su una piattaforma messa a disposizione dei dipendenti dal datore di lavoro possano beneficiare della defiscalizzazione senza limiti quantitativi se non in quelli decisi dal datore di lavoro del proprio impegno economico. Questa lodevole previsione normativa dovrebbe essere estesa anche a tutte le polizze salute stipulate dal datore di lavoro (odontoiatriche e di prevenzione in primis) che hanno lo scopo di proteggere i propri dipendenti senza far gravare la loro tutela sanitaria sul SSN.

Polizze Vita, infortuni e LTC individuali: spetta una detrazione del 19% sui premi pagati per assicurazioni contro il rischio di morte (per esempio la Temporanea caso morte, polizza del ramo vita di puro rischio senza componente di accumulo,), di invalidità permanente non inferiore al 5% oppure di non autosufficienza (Ltc) ma solo nei limiti del premio annuo di 530 euro. Il limite si incrementa a 1.291,14 euro per la quota riferibile all’assicurazione Ltc.



Premi per assicurazioni rischi calamitosi: spetta una detrazione del 19% sul premio pagato per le assicurazioni a copertura dei rischi catastrofali (eventi atmosferici, terremoto) relativi alla casa. In questo caso non è previsto un limite al premio pagato sul quale spetta la detrazione.



Previdenza integrativa: un fondo pensione aperto o un Pip (Piano individuale pensionistico) consentono di usufruire di una deduzione di max 5.164,7 euro sui contributi o premi versati ciascun anno. Si tratta di un’agevolazione temporanea perché alla fine l’aderente al fondo pensione paga le imposte (sia pure con aliquota agevolata) sulla prestazione pensionistica del fondo sugli importi a suo tempo dedotti. Considerata la riduzione delle prestazioni pensionistiche coperte dall’assicurazione primaria (cosiddetta di primo pilastro) la deduzione massima consentita (definita molti anni fa) è ormai sono troppo bassa per funzionare come incentivo effettivo per creare una prestazione pensionistica complementare adeguata a proteggere la propria sicurezza e il proprio tenore di vita dopo il termine della vita lavorativa. Oggi su 25 milioni di lavoratori, appena 8,8 milioni hanno aderito alla previdenza complementare. È necessario aumentare la consapevolezza della necessità di avere una propria posizione di previdenza complementare e agevolare maggiormente chi si protegge con la previdenza complementare.