Al via protocollo di Intesa tra Consob e GdF

Il presidente della Consob, Paolo Savona, e il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, hanno sottoscritto il 21 ottobre scorso il rinnovo del protocollo d’intesa che continua a rafforzare la cooperazione tra le due istituzioni.

Il rinnovo dell'accordo è avvenuto in occasione di un convegno rivolto agli ufficiali dirigenti, con l’obiettivo di approfondire, alla luce dell’evoluzione tecnologica, il ruolo dell’intelligenza artificiale a tutela dei mercati nelle rispettive attività di controllo. L’accordo consentirà di affrontare i rischi provenienti dalle minacce emergenti, in ordine alle quali potranno essere sviluppate congiuntamente strategie di prevenzione e contrasto, anche attraverso i lavori dei tavoli tecnici istituiti per l’approfondimento di determinati fenomeni.

Entrambe le autorità si impegnano, inoltre, a rafforzare la promozione di attività di carattere didattico relative sia ad eventi di formazione professionale che di comunicazione esterna.