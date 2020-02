Il gruppo Credem sospende le rate dei mutui nella zona rossa

Continuano le iniziative straordinarie di sostegno al credito e al potere di acquisto in questa delicata fase, che vede l'Italia nel mirino del nuovo Coronavirus. Questa volta tocca al gruppo Credem che ha deciso di concedere, a chi ne faccia richiesta, la sospensione per un massimo di tre mesi della quota capitale o dell'intera rata dei mutui ipotecari.

L'iniziativa parla in particolare alle famiglie residenti nella cosiddetta zona rossa individuata tra Lombardia e Veneto. La domanda di sospensione, si legge in una nota stampa della banca, fermo restando la regolarità del piano dei pagamenti, dovrà essere presentata alla filiale di riferimento anche tramite strumenti di comunicazione a distanza come le e-mail.

La sospensione del mutuo non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora, fermo restando che gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno corrisposti alla ripresa dei pagamenti e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.

