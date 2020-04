Banche in perdita, la Fed allenta le regole sui fondi di garanzia

Dopo lo stanziamento da 2mila miliardi da parte del Senato degli Stati confederati, anche la Federal Reserve interviene per sostenere prestiti a famiglie e imprese allentando temporaneamente i requisiti di leva finanziaria per le grandi banche. Il provvedimento è stato preso ieri "per alleviare le tensioni nel mercato derivanti dal coronavirus e aumentare la capacità delle organizzazioni bancarie di fornire credito", scrive la Fed in una nota ripresa stamattina da Adnkronos.

Il leverage ratio supplementare, che si applica alle grandi banche con più di 250 miliardi di dollari di attività totali consolidate, richiede agli istituti di detenere un capitale pari ad almeno il 3% delle loro attività totali per assorbire le perdite. La nuova modifica, che sarà in vigore fino al 31 marzo 2021, escluderebbe i titoli del Tesoro statunitense e i depositi presso le banche della Federal Reserve dal calcolo del leverage ratio supplementare.

"Le condizioni di liquidità nei mercati si sono rapidamente deteriorate", spiega l'istituto diretto da Jerome Powell, "e le istituzioni finanziarie stanno ricevendo un significativo afflusso di depositi della clientela insieme a un aumento dei livelli di riserva". La modifica dell'indice di leva finanziaria supplementare servirà proprio a mitigare gli effetti delle restrizioni normative e consentirà alle imprese di sostenere meglio l'economia.

Martedì la Fed aveva annunciato l'istituzione di un accordo di riacquisto temporaneo con le banche centrali straniere per aiutare a sostenere il mercato del Tesoro degli Stati Uniti e alleviare le tensioni nei mercati globali di finanziamento in dollari statunitensi.

