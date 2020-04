Bassani (CheBanca): "Adesso la priorità è preservare il capitale"

E’ già proiettato al dopo, alla ripartenza, quando sarà il momento di mettersi alle spalle le ansie dell’epidemia e di riprendere il filo dei progetti avviati. Ci riferiamo a Lorenzo Bassani, vice direttore generale, direttore commerciale e marketing di CheBanca!, l’istituto multicanale del gruppo Mediobanca. Che spiega a Investire Today le mosse attuali e prospettiche della propria banca.

Rimanere disinvestiti a lungo, esclude dalla possibilità di beneficiare di eventuali recuperi dei valori, che nel passato si sono sempre verificati

Come si difende il cliente wealth in questo momento? E quello affluent?

Le scelte difensive non sono univoche per tipologia di clientela, ma variano in base alla propensione al rischio e agli obiettivi di investimento di ciascun cliente. In generale la priorità è per tutti, soprattutto in momenti di forte volatilità, preservare il capitale. Per questo è bene intensificare il dialogo così come il monitoraggio continuo di portafogli con l’obiettivo di fare riflessioni personalizzate più approfondite sia sulle diverse asset allocation sia sull’attribuzione del rischio per ciascun prodotto sottoscritto. Avvalersi del supporto di un professionista in questa fase è inoltre importante per controllare l’emotività. Azioni impulsive, come la decisione di liquidare i propri investimenti in momenti di forte stress, implicano quasi sempre la realizzazione di elevate perdite. Allo stesso tempo, rimanere disinvestiti a lungo, esclude dalla possibilità di beneficiare di eventuali recuperi, che nel passato si sono sempre verificati.

Come sta cambiando il ruolo delle vostre filiali in questa emergenza? Ci sono aggiornamenti nel vostro piano di sviluppo?

Sin dall’insorgere dell’emergenza abbiamo ponderato le migliori soluzioni in termini sia di impatti sulla salute di dipendenti e clienti sia di qualità del servizio offerto. Tali valutazioni collegate all’inasprirsi della situazione generale ci hanno portato a decidere di limitare l’accesso alle nostre filiali solo su appuntamento per le operazioni urgenti e strettamente necessarie che non possono essere eseguite al telefono o online. Anche nella gestione degli investimenti i nostri consulenti stanno facendo un grande lavoro per dialogare continuamente con i nostri clienti, anche a distanza, supportandoli e identificando le migliori azioni a tutela del loro patrimonio. In generale, questa fase transitoria non metterà comunque in discussione il nostro piano di crescita. Essendo partiti come una realtà multicanale con un numero limitato di filiali sul territorio non verremo impattati dall’ulteriore processo di razionalizzazione che con molta probabilità caratterizzerà il sistema bancario post crisi. Avremo ancora spazi per crescere, con aperture mirate sulle piazze nelle quali identificheremo le migliori opportunità.

Il momento è favorevole alle banche che hanno virato per tempo con decisione sul digitale, visto che l’epidemia minimizza le possibilità della relazione personale e diretta con il cliente anche quando le filiali sono aperte al pubblico. CheBanca! rientra tra gli operatori che hanno saputo investire sul digitale e in che modo?

Resilienza e flessibilità sono requisiti chiave in tempo di crisi. CheBanca! è nata nel maggio 2008 alla vigilia della crisi finanziaria globale originata dal fallimento di Lehman Brothers, sviluppando fin da principio un modello di servizio e consulenza basato sulle opportunità digitali offerte dalla tecnologia e sulla competenza e la solidità derivanti dall’appartenenza al gruppo Mediobanca. Oggi possiamo contare su un modello multicanale tecnologicamente avanzato che ci permette anche nell’attuale situazione di emergenza di continuare a supportare clienti totalmente da remoto attraverso piattaforme evolute sia per l’operatività di base che per le operazioni più complesse. Come anche sottolineato da alcune principali agenzie di rating nei report di questi giorni, avere una rete distributiva snella e una piattaforma di consulenza digitale avanzata sono le chiavi per garantire un modello di business sostenibile nel tempo, anche rispetto all’emergenza che stiamo attraversando.

Quali iniziative di marketing e nuovi servizi avete varato in questo frangente per la clientela?

In questa fase garantiamo canali continui di comunicazione verso i nostri clienti a supporto della gestione sia del portafoglio investimenti sia dei finanziamenti. Sapendo che in questo momento i nostri clienti sono alla ricerca in primis di sicurezza abbiamo inoltre deciso di lanciare una nuova offerta promozionale sul conto deposito, che sarà attiva per tutto il mese di aprile e che offrirà un tasso annuo dell’1% sulla nuova liquidità vincolata a sei mesi. Una soluzione temporanea di allocazione risparmi in attesa di cogliere le nuove opportunità che si apriranno sui mercati una volta passata la tempesta.