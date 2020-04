«Mercati così, occasione della vita»

“I risparmiatori stanno vivendo una situazione unica. Unica perché somma 3 elementi di fortissima preoccupazione. Il primo: la salute. Ormai tante famiglie sono state sfiorate o toccate dal dolore. Il secondo: il timore per il proprio futuro lavorativo. Il terzo: le brutte notizie che arrivano da tutti i mercati finanziari. Eppure sbaglierebbero se si lasciassero travolgere dall’emotività e tralasciassero di difendere al meglio i loro risparmi. E noi siamo qui per aiutarli a farlo”: Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, non smentisce mai la sua filosofia positiva di vita e di lavoro. E in quest’intervista spiega perché, pur nel pieno della crisi peggiore dal ’29 ad oggi, ci sono validi motivi per guardare al futuro con ottimismo.

Se si sconfigge l’emotività si può trasformare ogni crisi in una grande opportunità. Non è banale ottimismo, è la storia che ci dimostra quanto l’uomo sia capace di superare ogni pur grave traversia

Ci spiega quali?

Le premetto che il nostro ruolo è quello di essere un contrappeso razionale a questa comprensibilissima emotività. Per riuscirci, dobbiamo richiamare tutti alle regole di sempre dei mercati, perché le regole danno sicurezza. Abbiamo il ruolo di medici del risparmio, e nel nostro campo dobbiamo far quello che i medici fanno nella sanità, dare cure e serenità applicando a ciascuno un vero e proprio protocollo. Con una grande agevolazione che rende il nostro compito più facile di quello dei medici. Se dal punto di vista scientifico non si sa quali saranno gli sviluppi della ricerca e quando si troverà il giusto vaccino, dal punto di vista dei mercati sappiamo perfettamente che cosa fare e come affrontare questo tipo di situazioni, perché i virus dei mercati sono sempre atipici ed è normale che si ripresentino periodicamente.

Cioè?

Si pensi a tutte le crisi anche recenti: da quella del ’73, al Black Monday, alla Guerra del Golfo, alla bolla del web alle Torri Gemelle alle Lehman Brothers… Qual è la differenza tra tutte? Sostanzialmente una sola: la miccia che fa esplodere la crisi. Poi, nella realtà, quel che accade dopo è sempre la stessa cosa. Bisogna applicare il protocollo e agire, sapendo che la prova della storia ci dimostra che si è sempre in grado di sconfiggere qualsiasi tipo di crisi finanziaria.

Un protocollo è fatto di regole: quali?

Tre regole di fondo: la prima, diversificare i propri investimenti in tutto il mondo; la seconda, rimanere investiti e non fare mai l’errore di uscire ai minimi, poi rientrare, uscire ancora… per quanto sembri infondato, chi resta investito a lungo termine vince sempre; terzo, adottare comportamenti virtuosi quando il mercato arriva in zona supersaldi, com’è oggi.

Però l’estrema volatilità rischia di indurre all’errore…

Per evitarlo, la cosa più importante da fare è riuscire ad allargare lo sguardo. Se ci chiedessimo tra due anni come sarà il mondo, stiamo pur tranquilli che per allora il mondo sarà ripartito, staremo viaggiando, andando al ristorante con le nostre famiglie. Avremo ripreso a vivere, lavorare, consumare serenamente come prima. C’è solo un problema di orizzonte temporale in cui porsi per analizzare il problema. Se vogliamo avere una corretta visione del futuro dobbiamo dimenticarci di cosa succederà ad aprile, a maggio e a giugno e pensare a come sarà il mondo da qui a due o tre anni. Un mondo tornato alla normalità ed alla crescita.

E dunque qual è il comportamento giusti? Non vendere?

La terza regola del protocollo insegna ad assumere i comportamenti necessari per trasformare un momento difficile in un momento utile e produttivo. Mettiamo da parte la nostra emotività e accorgiamoci che c’è una grandissima opportunità proprio nel fatto che l’emotività altrui sta spingendo i prezzi in zona supersaldi. Se ci rendiamo conto che il sottostante trattato dai mercati sono grandissime e solide aziende, e grandi multinazionali, che superata questa situazione torneranno a generare fatturato e utili in un mondo che progredirà. Ma diversificando, perché non tutte le aziende ce la faranno a superare la crisi. Per questo è importante suggerire al cliente di entrare frazionatamente. Suggerendo al cliente di accumulare i suoi investimenti in un arco di dodici mesi, stiamo probabilmente dando un suggerimento d’acquisto che porterà il cliente a comprare anche a prezzi a un po’ più alti di quelli di oggi, ma non abbiamo la pretesa di portarlo a comprare tutto sui minimi: è chiaro però che, diventando attivo e lucido, il cliente toccherà con mano cosa vuol dire un comportamento virtuoso. E soprattutto imparerà a comprare con i prezzi che scendono. E’ chiaro, però, che questo è uno stato d’animo totalmente diverso da quello delle persone che si mettono lì a guardare tutti i giorni i prezzi dei titoli che hanno in portafoglio… E’ importantissimo che cliente sia attivo e compri, anche con cifre limitate ma deve. Quella di oggi, in un’Italia dove i risparmiatori sono abnormemente attaccati alla liquidità è l’occasione della vita! Quei 1500 miliardi che le famiglie tengono infruttiferi nei conti correnti sono utili solo, in minima parte, per le loro esigenze di brevissimo termine, ma per quelle di lungo termine, si possono cogliere delle occasioni dai mercati, a questi livelli.

Questa crisi dà un ulteriore impulso alla digitalizzazione del sistema. Anche a voi?

Guardi, nei momenti in cui il cliente è preda dell’emotività, la vicinanza è fondamentale. Sia dal punto di vista della gestione psicologica che pratica. Ma questa vicinanza la si può esprimere solo se si è tecnologicamente attrezzati. Nel nostro caso, sin dalle prime fasi dell’emergenza abbiamo agito con l’obiettivo di tutelare la salute di collaboratori e clienti, ecco perché abbiamo fatto ricorso allo smart working e all’isolamento domiciliare. Abbiamo potenziato inoltre gli aggiornamenti quotidiani di approfondimento per dialogare in tempo reale con tutti loro. Anche sul piano dell’assistenza ai clienti, visto che tutti hanno il portafoglio digitale .

Come conciliare l’ottimismo con la prudenza che pure occorre in fasi del genere?

E’ possibile e necessario conciliare prudenza e ottimismo. Aver chiari i nostri limiti di esseri umani. Questa situazione ci ricorda la profonda fragilità della condizione umana e ci insegna a tradurre la prudenza in disciplina, nella capacità di rispettare con senso civico quel che ci viene chiesto di fare ma anche di darci le corrette aspettative sui nostri investimenti. Siamo nel bel mezzo di una crisi che non si risolverà in tre giorni, ma dobbiamo anche avere la capacità di alzare lo sguardo e coltivare l’ottimismo della ragione. La storia ci ha insegnato che pur tra guerre, carestie, attentati, l’essere umano è in grado sotto pressione di tirar fuori delle risorse straordinarie e determinare ogni volta un futuro migliore del presente per sé e per gli altri. E sarà così anche questa volta. Non è l’ottimismo di Stefano Volpato, ma quello della ragione che nasce dal saper trarre insegnamenti dalla storia.