Lombard Odier, accordo con Taurus per investire sulla blockchain

Lombard Odier ha annuncia una partnership con Taurus, uno dei principali fornitori svizzeri di infrastrutture digitali per banche, asset manager e borse valori, specializzato in soluzioni di blockchain e digital asset.

“Adottiamo da sempre un approccio strategico per costruire la propria tecnologia bancaria proprietaria e promuovere l'innovazione", spiega Alexandre Zeller, managing partner e head of technology and operations di Lombard Odier. "Questo ci rende certi del fatto che svilupperemo delle innovazioni tecnologiche in tema di blockchain e asset digitali, potenziando la nostra offerta per i clienti e i terze parti che utilizzano la nostra piattaforma”.

Oltre alla creazione della tecnologia proprietaria, Lombard Odier si impegna costantemente con le fintech e integra nuove tecnologie. Nel 2017, la divisione investment managent di Lombard Odier ha completato la sua prima operazione obbligazionaria in blockchain. L'acquisto di catastrophe bond è stato una delle prime operazioni sul mercato secondario in blockchain.