Per il 2020, Intesa Sanpaolo stima il suo utile netto a non meno di 3 miliardi di euro e non inferiore a circa 3,5 miliardi per il 2021 e conferma la politica dei dividendi indicata nel piano di impresa 2018-2021 con una distribuzione di cedole pari a un payout ratio del 75% del risultato netto per l'esercizio in corso e del 70% per quello dell’anno prossimo 2021. La distribuzione degli utili, scrive la banca nel suo comunicato sarà applicata “subordinatamente alle indicazioni che verranno fornite dalla Bce il prossimo ottobre", termine della raccomandazione fatta dall'Eurotower agli istituti europei lo scorso 27 marzo.

La stima dell’indice patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio pro-forma del gruppo a regime è pari al 14,5%. Sul fronte della qualità del credito, la riduzione dei crediti deteriorati, al lordo delle rettifiche di valore, è di circa 1,3 miliardi di euro nel primo trimestre dell'anno e di circa 35 miliardi dal picco di settembre 2015, realizzando l'88% dell'obiettivo di riduzione previsto per l'intero quadriennio del Piano di Impresa 2018-2021.

Lo stock di crediti deteriorati scende a marzo rispetto a dicembre 2019 del 3,6% al lordo delle rettifiche di valore e dell'1,6% al netto, mentre la loro incidenza sui crediti complessivi, a marzo 2020, è scesa, al lordo delle rettifiche di valore, al 7,1% e al 3,5% al netto. I crediti deteriorati presenti nel bilancio dell’istituto dell’ad Carlo Messina ammontano a 14 miliardi di euro al netto delle rettifiche di valore.

Le attività finanziarie della clientela sono di 920 miliardi di euro, in diminuzione del 4,3% rispetto al 31 dicembre 2019 e del 2,3% rispetto al 31 marzo 2019. La raccolta diretta bancaria ammonta a 434 miliardi, in crescita dell'1,9% rispetto alla fine dello scorso esercizio, mentre la raccolta indiretta ammonta a 485 miliardi, in diminuzione del 9,2%.

L'ammontare di risparmio gestito è di 333 miliardi, in diminuzione del6,9% rispetto al 31 dicembre 2019 e del 2,3% rispetto al 31 marzo 2019. La nuova produzione vita nel primo trimestre 2020 ammonta a 3,9 miliardi di euro. La raccolta amministrata è pari a 152 miliardi, in diminuzione del 14% rispetto a fine 2019 e del 12% rispetto al 31 marzo 2019.

Intesa Sanpaolo si prepara ad affrontare gli inevitabili impatti dell’epidemia di Covid-19 con 300 milioni di accantonamento a copertura del primo trimestre dell’anno e della plusvalenza Nexi. Il fondo, secondo i calcoli della banca, dovrebbe permettere di assorbire circa 1,5 miliardi di rettifiche di valore su crediti ante imposte per l'intero esercizio.