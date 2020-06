Sos Investire, oggi si parla di credito con Garavini (Bper)

Eugenio Garavini, vice direttore generale di Bper Banca è l'ospite di oggi del caporedattore di Investire Marco Muffato. La puntata sarà come sempre in live streaming alle 18.30 sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena (1982), Garavini ha inizato la sua carriera nella Banca Popolare di Modena in cui è entrato nel 1978. Dal novembre 1982 al novembre 1984 è in aspettativa per Servizio civile in progetti di Cooperazione internazionale del ministero Affari Esteri in Repubblica Centroafricana. Dal dicembre 1984 riprende il servizio con incarichi di responsabilità sempre crescenti in diverse unità operative della banca e nelle banche del Gruppo.

Oltre a quello di vice direttore generale di Bper Banca, il manager ricopre nel gruppo le seguenti cariche: presidente di Finitalia, vice presidente di Sardaleasing, consigliere e membro del comitato esecutivo di Banco di Sardegna, consigliere di Banca di Sassari, di Nadia, e di Modena Terminal.