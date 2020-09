La Banca centrale cinese continua ad immettere denaro contante nel sistema bancario tramite pronti contro termine per mantenere la liquidità. La People's Bank of China ha iniettato 20 miliardi di yuan (circa 2,9 miliardi di dollari) nel mercato attraverso pronti contro termine a sette giorni ad un tasso di interesse del 2,2 per cento. L'operazione ha lo scopo di mantenere una ragionevole ed ampia liquidità nel sistema bancario, ha spiegato la Banca centrale. Il pronto contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali attraverso un'offerta, con un accordo per rivenderli in futuro.