A luglio è rimasto sostanzialmente invariato nell'Eurozona il livello dei tassi sui mutui alle famiglie e sui nuovi prestiti alle imprese, rispettivamente all'1,40% e all'1,51%. Lo ha comunicato la Bce, riportando anche un calo di 6 punti per il tasso di interesse per i nuovi depositi di imprese a scadenza prestabilita sceso a -0,16%, mentre è rimasto stabile a 0% il tasso per i depositi overnight di società.