Confindustria: credito d'imposta 4.0sia cedibile al sistema bancario

''Mancano diversi interventi prioritari e di più ampia portata, funzionali soprattutto a sostenere gli investimenti e a garantire, in via strutturale, la liquidità delle imprese''. Lo ha affermato Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria, nel corso di un'audizione in commissione Bilancio del Senato sul dl Agosto. ''Tra questi, solo per citare alcuni esempi, il riconoscimento della cedibilità del credito d'imposta 4.0 al sistema bancario sul modello dell'eco-bonus al 110%; la possibilità di modifica dei piani di ammortamento adottati dalle imprese, fino a sospendere l'imputazione in bilancio delle relative quote; le misure necessarie a garantire un più agevole recupero dell'iva sui crediti non riscossi. Si tratta di temi che ci auguriamo possano trovare spazio nell'iter di conversione del provvedimento''.