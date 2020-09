Banca Sella agevola la cessione del credito per il "Superbonus 110%”

Banca Sella mette a disposizione di clienti privati, condomini e imprese una serie di iniziative nell'ambito del cosiddetto "Superbonus 110%": dall'assistenza nella richiesta delle agevolazioni ai servizi relativi alla cessione del credito di imposta maturati, fino all'apertura di linee di credito a scadenza per anticipo contratti e fatture. Il "Superbonus 110%" prevede un'agevolazione fiscale che porta al 110% la detrazione fiscale delle spese effettuate dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per aumentare l'efficienza energetica e ridurre il rischio sismico degli immobili. È necessario che il miglioramento energetico sia di almeno due classi e deve essere attestato da un tecnico abilitato con dichiarazione asseverata. Oltre all'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante, il decreto prevede anche la possibilità di attivare la cessione del credito fiscale oppure di richiedere lo sconto in fattura all'impresa che effettua i lavori.

In caso di cessione del credito fiscale da parte di privati e condomini, Banca Sella acquisterà tale bonus al valore di 102 euro per ogni 110 euro di credito. Nel caso di richiesta dello sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, invece, il credito di imposta passerà al fornitore che potrà anche cederlo a terzi. Banca Sella propone anche in questo caso soluzioni per rilevare il credito fiscale alle aziende specializzate, al valore di 100 euro per ogni 110 euro di credito. Banca Sella inoltre offre consulenza e assistenza per la richiesta delle agevolazioni previste dal decreto, sia per i privati e condomini, sia per le imprese. Sarà quindi possibile ricevere supporto specializzato sulla documentazione da presentare e su tutti i passi necessari da effettuare per poter accedere alle agevolazioni fiscali, mentre per sostenere ulteriormente la domanda relativa agli interventi edilizi, Banca Sella offre anche diverse soluzioni di finanziamento.