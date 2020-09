"Se il ministro è ottimista sui segni di recupero entro fine 2020 avrà certo gli elementi per dirlo, e non c'è che da rallegrarsene. A parte questo, del discorso di Gualtieri mi è piaciuto l'impegno a elaborare un piano complessivo coerente e integrato, senza disperdere gli aiuti in mille rivoli. Il ministro ha poi fornito una scaletta di tempi molto serrata, segno di serietà, come l'invito alle parti sociali a esprimere propri contenuti per integrarne la stesura. Sono approcci corretti: ma è chiaro che la valutazione finale la si potrà dare solo quando il piano sarà presentato: e soprattutto su come sarà svolto". Lo ha affermato Corrado Passera, fondatore della start up bancaria illimity, in un’intervista a Repubblica. "Oggi l'Italia ha una chance straordinaria di ridisegnare proprio futuro, anche grazie ai 209 miliardi di euro di fondi europei, a cui s'aggiungono Sure, Mes, fondi strutturali e nazionali per un possibile piano oltre 300 miliardi. Solo su ciò il governo sarà valutato. Il governo, come ha sottolineato il premier al Forum Ambrosetti, si è giustamente preso il merito di un contenimento del contagio più efficace rispetto ad altri Paesi, ed è un fatto. Quanto al futuro, Conte ha promesso un piano ambizioso, facendo alcuni esempi di rilevanti interventi. Ma solo l'elaborazione e la realizzazione efficace del piano sarà la base per una valutazione non solo contingente ma prospettica. Io spero che il governo faccia subito gli interventi necessari per scatenare le energie delle imprese italiane: va premiato fiscalmente come non mai chi investe in innovazione, assume, rafforza il patrimonio e si aggrega. Sarà altrettanto importante poi ammodernare, con strumenti straordinari, le infrastrutture fisiche e digitali, e accelerare la transizione energetica. Terza cosa da fare ora è rafforzare le strutture sanitarie. Nel riaccendere l'economia, vanno avviate le riforme profonde per ridisegnare l'Italia: istruzione, welfare, giustizia, burocrazia" ha aggiunto Passera. Che sulla sua attuale esperienza con illimity ha dichiarato: "Oggi vivo una bellissima avventura, che dimostra come anche in Italia si possa, in 18 mesi, realizzare un'idea non conformista e creare da zero una banca del tutto innovativa con 3 miliardi di euro di attivo e 550 collaboratori".