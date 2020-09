Banca Generali fa segnare buoni risultati anche in tempi sfidanti come quelli della pandemia. La raccolta netta totale ad agosto è risultata positiva per 331 milioni di euro, con un valore complessivo da inizio anno prossimo ai 3,7 miliardi e dunque superiore a quanto realizzato nel corrispondente periodo dello scorso anno nonostante il contesto straordinario legato a Covid-19. La raccolta di agosto - sebbene soggetta alla stagionalità tipica del periodo – ha premiato le soluzioni gestite più evolute (165 milioni, 1,7 miliardi da inizio anno). Queste sono raddoppiate rispetto lo scorso anno trainate dalla la Sicav lussemburghese Lux Im (59 milioni nel mese, 1,2 miliardi da inizio anno) e dai contenitori assicurativi Bg Stile Libero (35 milioni nel mese, 510 milioni da inizio anno).

Nell’ambito delle soluzioni di risparmio amministrato, sono stati emessi 54 milioni di prodotti strutturati e cartolarizzazioni per un totale di 660 milioni da inizio anno. La liquidità dei conti correnti è risultata pari a 88 milioni (389 milioni da inizio anno). Infine le masse in consulenza evoluta (Bgpa) hanno segnalato un ulteriore crescita, raggiungendo i 5,4 miliardi, in crescita di 112 milioni nel mese.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un risultato molto solido in continua crescita anche nel confronto con l'anno scorso, che assume ancor più rilievo se si considera il contesto economico e di incertezza, in aggiunta alla tipica debolezza stagionale. Stiamo ricevendo forte interesse non solo dalla clientela ma anche da quei Wealth Manager che puntano a sviluppare le proprie competenze e professione e che trovano in Banca Generali un modello di open banking con un'offerta versatile e di qualità. L' attenzione alla consulenza evoluta e alle soluzioni tematiche e alternative, strumenti distintivi della nostra realtà, confermano il dinamismo nel gestito, rafforzando la nostra fiducia per l'ultima parte dell'anno”.