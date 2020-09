Banca Progetto sceglie la piattaforma modefinance per la sua clientela Pmi

Banca Progetto, specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha avviato una partnership con modefinance - società FinTech che sviluppa soluzioni di Intelligenza Artificiale per la valutazione e la gestione del rischio di credito – per l’adozione da parte della Banca della piattaforma di RaaS - Rating-as-a-Service - che le consentirà un aumento delle capacità di pre-screening e di analisi del rischio, processi divenuti ancora più rilevanti alla luce della maggiore esigenza di liquidità da parte delle PMI rilevata negli ultimi mesi.

Con questa partnership, Il processo di integrazione tra Fintech e settore bancario potrà raggiungere un nuovo traguardo. La possibilità di automatizzare il caricamento delle informazioni tramite API dedicate per bilanci, anagrafiche, informazioni qualitative, analisi delle società si traduce di fatto in un significativo decremento del tempo necessario per la complessiva valutazione del merito creditizio da parte dei Credit Analyst e per la delibera dell’operazione, con conseguente riduzione dei tempi di attesa per la clientela.

La soluzione RaaS di modefinance integra le funzionalità e i servizi di un’agenzia di rating Fintech in una piattaforma web modulare a supporto della valutazione del rischio di controparte e di gestione del portafoglio investimenti ed esposizioni, dedicata a istituzioni finanziarie, fondi di investimento, aziende Fintech e imprese holding. Grazie all’applicazione di avanzate tecnologie di data science e artificial intelligence, la piattaforma sviluppata da modefinance permette di prevedere e prevenire situazioni di rischio economico-finanziario degli operatori economici, tramite una valutazione immediata e l’automatizzazione delle procedure.

RaaS, grazie alla sua componente di risk management, mette a disposizione degli analisti di Banca Progetto le capacità e le competenze tipiche delle agenzie di rating, agevolando e rendendo più mirata l’istruttoria creditizia e migliorando sensibilmente il rapporto tra sales e credit risk. Grazie all’utilizzo di RaaS, infatti, l’attività di istruttoria creditizia dell’analista può essere indirizzata sugli elementi più qualificati per la comprensione del modello di business e del profilo di rischio della clientela. La soluzione, inoltre, consente la completa digitalizzazione e automatizzazione delle attività di routine, con beneficio sui tempi complessivi di attraversamento dell’operazione. Infatti, dalle analisi svolte, la soluzione permette di automatizzare, potenzialmente, tra l’80 ed il 90% delle attività di collection e verifica di dati e informazioni, consentendo un considerevole risparmio di tempi e costi rispetto all’acquisizione ed al caricamento manuale, con tempistiche di elaborazione e riscontro su ciascuna pratica inferiori a 15 minuti.

Quello dell’integrazione tra FinTech e sistema bancario è un percorso iniziato già da diversi anni e, oggi, in particolare fermento, con una sempre maggiore attenzione alla collaborazione con le realtà FinTech per guidare e accelerare l’evoluzione del modello bancario tradizionale, sfruttando la tecnologia e l’open banking come elemento fondante per disegnare nuovi servizi e nuovi business. Al fine di offrire sempre migliori servizi al cliente, e ottimizzando al contempo i processi interni, imprese Fintech e banche tradizionali si dimostrano compatibili e complementari. Oltre ad ampliare l’offerta di soluzioni di finanza alternativa, si adottano anche strumenti, come la piattaforma offerta da modefinance, per migliorare la gestione del rischio finanziario e digitalizzare varie fasi del complessivo processo creditizio, attraverso l’utilizzo di moduli automatizzati.

Valentino Pediroda, ad di modefinance ha commentato: “Fino a poco tempo fa si pensava che istituti bancari tradizionali e realtà FinTech fossero competitor. È storia recente, invece, quella che racconta di un inevitabile avvicinamento sempre più forte tra queste due realtà che, lungi dal giocare su due fronti opposti, possono e devono creare sinergie, contaminazioni e collaborazioni proficue. L’accordo con Banca Progetto per l’utilizzo della piattaforma RaaS va proprio in questa direzione: la necessità di portare oggi liquidità alle imprese, in tempi sempre più rapidi, ha dato vigore alla spinta innovativa della banca focalizzandosi su efficenza e digitalizzazione dei processi. A tal fine, RaaS consente una valutazione real-time di aziende e istituzioni finanziarie in portafoglio, fornendo un’immediata evidenza dei possibili fattori di rischio a supporto dell’analisi creditizia. Automazione, rapidità e affidabilità del processo istruttorio, sono tutti elementi che consentono alle banche di abbattere i costi e i tempi di esecuzione, migliorando in modo significativo la qualità dei propri servizi”.

Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto ha commentato: “Questa importante partnership rappresenta per noi un ulteriore passo verso la trasformazione digitale di Banca Progetto, obiettivo per il quale abbiamo già investito tanto e continueremo ad investire. Le banche gestiscono innumerevoli dati e la maggior parte in tempo reale: ciò implica costi crescenti e difficoltà di trasformare tali dati in informazioni rilevanti per il business. La piattaforma Rating-as-a-Service di modefinance ci permetterà di organizzare e velocizzare la comprensione dei dati e quindi il processo di valutazione e gestione del rischio e di fornire al cliente un servizio più rapido e completo. La digitalizzazione è un pilastro importante del nostro business ma, come dico sempre, l’elemento umano continua ad essere fondamentale e grazie alla sinergia tra la piattaforma fintech e il nostro esperto team di analisti possiamo raggiungere un risultato eccellente. Il nostro mantra è diventare i primi artigiani digitali”.