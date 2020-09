CheBanca! lancia la campagna “Alza la tua visione”

Una campagna di comunicazione che racconta l’approccio di consulenza di CheBanca!: un modello pensato per alzare lo sguardo sul proprio mondo finanziario, per investire su una visione più alta, ambiziosa e di largo respiro nella gestione del patrimonio.

È live “Alza la tua visione”, la nuova campagna di CheBanca!, la banca del Gruppo Mediobanca dedicata al risparmio e agli investimenti.

Forte di una consulenza personalizzata, basata sull’ascolto e potenziata da una piattaforma tecnologica evoluta, CheBanca! si propone come partner per la pianificazione del futuro dei propri clienti. Una pianificazione che parte dai loro obiettivi e li declina in una visione di lungo corso, coniugando innovazione e sostenibilità.

“In CheBanca! chiediamo a tutti i nostri professionisti di ascoltare i clienti e capirne i bisogni di lungo periodo. Solo così è davvero possibile indirizzarli sulle migliori soluzioni di investimento per i loro risparmi, valutando in modo più ampio gli impatti delle proprie scelte e permettendo loro di raggiungere gli obiettivi prefissati, personali o per la propria famiglia – spiega Lorenzo Bassani, Direttore Generale di CheBanca! -. Un modello di consulenza che integra l’innovazione, la solidità e la competenza del Gruppo Mediobanca al servizio della clientela Affluent&Premier”.

L’idea creativa, sviluppata da Le Dictateur Studio con la direzione creativa esecutiva di Federico Pepe, è finalizzata a supportare il riposizionamento verso l’alto del brand facendone emergere la forte componente valoriale attraverso un rinnovato tono di voce, sofisticato ed elegante.

L’intera piattaforma di comunicazione è stata ridisegnata con nuove linee guida di brand identity e include il completo restyling del sito istituzionale, dei canali digitali e progressivamente anche del layout delle filiali sul territorio, oltre allo spot Tv e alle declinazioni stampa, radio, digital, social OOH, DOOH con un piano media curato da Havas Media.

Alcune delle principali città italiane, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, hanno fatto da cornice con i loro suggestivi paesaggi e le celebri architetture alla campagna televisiva, affidata ad Olympique Films and Talents per la regia di Federico Brugia.