Un percorso di collaborazione, volto ad estendere le modalità di cooperazione per rendere più efficace l'attività di accertamento e di vigilanza sul sistema bancario e finanziario. È ciò che è uscito rafforzato da un incontro istituzionale della presidente della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario Carla Ruocco con il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana. Nel corso dell'incontro, anche alla luce delle recenti notizie diffuse dall'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sono stati trattati anche i temi relativi al possibile utilizzo del sistema bancario nel riciclaggio di denaro proveniente dalle attività criminali. Particolare attenzione è stata poi dedicata al sistema di segnalazione, che sarà reso pubblico nelle prossime settimane, per intercettare possibili violazioni della disciplina bancaria e finanziaria nei rapporti tra gli utenti e gli intermediari.

"A breve i cittadini e le imprese potranno segnalare direttamente alla Commissione eventuali problematiche relative ai rapporti con le banche e con gli intermediari finanziari. In tale ambito molto importante sarà la collaborazione con la GdF", ha affermato Ruocco.