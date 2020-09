Banca Widiba, nuova brand identityCambiano logo, sito e uffici

A sei anni dalla nascita, e a un anno dalla ridefinizione del concetto di banca come ecosistema finanziario, forma e immagine di Banca Widiba evolvono nel segno della continuità innovativa che la caratterizza da sempre. Da oggi la banca si presenta al mercato con una brand identity completamente rinnovata in tutti i suoi elementi: un nuovo logo, una nuova immagine coordinata, un nuovo sito e un piano di restyling degli uffici della consulenza finanziaria in tutta Italia.

Il concept è frutto della combinazione di due elementi che hanno contribuito alla definizione del design: un profondo studio di posizionamento e una ricerca di mercato sulle abitudini e caratteristiche del moderno consumatore di servizi bancari e finanziari; l’utilizzo delle tecniche più avanzate di grafica ed experience digitale, da sempre elemento distintivo della Banca. Il nuovo posizionamento ha l’obiettivo di rispondere al meglio al target di Widiba Affluent/Prime, e di rispecchiare in modo coerente la crescita e l’evoluzione di Banca Widiba. Il processo di realizzazione si è svolto, come di consueto, in modalità partecipativa con gli stakeholders, con il coinvolgimento di dipendenti e consulenti.

Il restyling del sito, rinnovato nella grafica e nella instant-usability, è stato implementato seguendo i principi di design che da sempre Banca Widiba applica ai suoi prodotti: usabilità, razionalità, estetica e scalabilità su altri device, così da rispecchiare in modo ancora più concreto la nuova immagine di “banca dell’oggi”. Novità anche nei servizi di open banking: dopo l’aggregatore di conti e i servizi dispositivi già lanciati nel 2020, i clienti avranno a disposizione le Linee Vincolate Open, servizio che consentirà di aprire una nuova linea di risparmio in modalità “real-time”, trasferendo liquidità da qualsiasi altro conto collegato a Widiba.

Seguirà, nel corso dell’anno, l’estensione del servizio anche alla piattaforma Wise per le proposte di consulenza. Un’innovazione a 360°, quindi, che integra in un’unica soluzione le nuove tecnologie di robo-for-advisor, instant e open banking. Una modalità, questa, che consentirà ai consulenti finanziari Widiba di accedere a nuove aree di sviluppo e a un ampliamento del perimetro.