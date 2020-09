Bonifici istantanei Sepa a costo zero. È la nuova iniziativa di Revolut. "Il nuovo sistema Sepa Instant sarà particolarmente utile ai clienti Revolut italiani che hanno bisogno di inviare denaro a un destinatario, in Italia e in Europa che non utilizza Revolut. Ciò diventa cruciale in tutte quelle situazioni, personali e professionali, in cui il tempo gioca un ruolo determinante" si legge in una nota.

Oltre 2000 istituti finanziari da oltre 20 Paesi in Europa hanno adottato lo schema Sepa Instant per offrire ai propri clienti una migliore esperienza nell'invio e ricezione di denaro, anche verso l'estero. Spostare denaro da un Paese all'altro utilizzando lo schema Sepa Instant permette di farlo in pochi secondi anziché in 1-2 giorni. "Molte banche in Italia e all'estero - ricorda inoltre Revolut - chiedono una commissione per inviare denaro tramite bonifico istantaneo Sepa. Invece, per tutti i clienti Revolut e Revolut Business, l'accesso 24/7 al servizio è completamente gratuito".

"Con i bonifici istantanei Sepa vogliamo abbattere le barriere finanziarie ulteriormente. Revolut può essere una soluzione efficace per effettuare bonifici verso i Paesi in cui molte banche li stanno già utilizzando. Inoltre, i clienti italiani ed europei, potranno inviare e ricevere denaro in modo immediato in ogni momento, anche da e verso quei Paesi in cui non ci sono ancora molti istituti che supportano questa tipologia di bonifici" ha affermato Deziree Rapi, Operations Manager di Revolut Core Payments.