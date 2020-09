Banca Generali nominata miglior Banca per strategia Esg

La rivista inglese Capital Finance International ha nominato Banca Generali “Best ESG Private Banking Solutions 2020” nell’ambito dei propri riconoscimenti annuali. La banca guidata da Gian Maria Mossa ottiene così un nuovo riconoscimento per la sua ampia offerta di soluzioni di investimento Esg. In particolare, la giuria del premio – composta da analisti finanziari e giornalisti – ha particolarmente apprezzato la piattaforma proprietaria di Banca Generali che porta gli obiettivi sociali dei clienti all’interno dei portafogli, sfruttando un algoritmo in grado di quantificare il ritorno in termini di sostenibilità di ogni singolo investimento. Un progetto innovativo e senza eguali sul mercato italiano ed europeo, tanto che il panel di esperti ha definito Banca Generali “pioniera nell’industria e campione della sostenibilità del 2020”.

“Siamo felici di questo riconoscimento che premia il nostro impegno per avvicinare i risparmiatori italiani alla sfida della sostenibilità – dichiara Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, che aggiunge – oggi più che mai, siamo convinti della necessità di perseguire una crescita sostenibile, che sia capace di generare valore positivo per l’intera comunità in cui operiamo. Una convinzione che condividiamo anche con i nostri clienti, come dimostra il fatto che in soli 18 mesi siamo riusciti a raggiungere e superare gli obiettivi triennali che ci eravamo posti presentando il nostro piano dedicato agli investimenti Esg”. Ad oggi, infatti, Banca Generali gestisce per conto della propria clientela oltre 3.5 miliardi di euro di masse investite in prodotti certificati Esg (pari al 14% del totale delle masse in gestione), grazie ad una offerta senza eguali sul mercato italiano che mette a disposizione dei risparmiatori un universo investibile di 206 fondi certificati Esg, oltre a 4 linee di gestione dedicate.

Il premio come “Best ESG Private Banking Solutions 2020” segue i riconoscimenti dedicati alla sostenibilità già conseguiti da Banca Generali nel 2019 in occasione degli MF Awards (Miglior Banca Italiana per Strategia Esg) e del Premio Areté (Miglior strategia di comunicazione sostenibile).