Gros-Pietro, Mes: va immediatamente utilizzato

"Tra gli strumenti messi a disposizione dalla Ue che a nostro giudizio vanno immediatamente utilizzati c'è il Mes. Perché non ha inconvenienti, la liquidità è fondamentale ed è subito utilizzabile con una sola condizione, che venga usato per le spese nel settore sanitario direttamente o indirettamente". Lo ha affermato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, intervenendo a un evento a Torino in merito alle scelte del Governo sul Mes. "Senza prospettive di profitti e crescita per gli imprenditori non c'è domanda, le banche hanno i soldi ma non riescono a far ripartire la domanda, che è fatta di investimenti. La domanda non parte anche a causa di una distribuzione del reddito ineguale spaventosamente nel mondo" ha aggiunto Gros-Pietro.