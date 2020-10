Cassa Lombarda, Bergamaschi responsabile direzione commerciale

Cassa Lombarda, la boutique di wealth management attiva da quasi un secolo nel panorama bancario italiano, accoglie nel suo organico Marco Bergamaschi con il ruolo di responsabile direzione commerciale. Con un’esperienza precedente quasi ventennale presso Ubs Europe SE culminata con la responsabilità della Filiale Hnwi di Milano in qualità di executive director, Marco Bergamaschi, 58 anni, professionista riconosciuto nel settore del private banking, ha cominciato la sua lunga carriera occupandosi di operatività titoli per avvicinarsi poco dopo al mondo consulenziale, prima operativamente e poi come responsabile della rete dei consulenti.

Parallelamente alla sua specializzazione nel private banking, ha coordinato processi di sviluppo e di integrazione in ambito commerciale e curato progetti di evoluzione del sistema operativo della rete italiana. Nel suo percorso professionale ruoli di responsabilità in numerosi progetti filantropici e il certified wealth management advisor. L’istituto, attraverso questo ingresso, consolida e continua il proprio percorso di crescita per linee interne e si pone, tra gli altri, l’obiettivo di rafforzare la propria rete commerciale con il reclutamento di nuove figure professionali che ben sposano politica commerciale ed obiettivi aziendali, ottimizzando l’attrattività del modello di business e fornendo sempre più valore aggiunto alla propria clientela nella gestione dei loro portafogli.

"Accogliamo con grande soddisfazione l'arrivo di Marco nella nostra realtà; un manager che con la sua esperienza e professionalità saprà guidare al meglio la nostra rete commerciale, valorizzando ulteriormente le seniority presenti in azienda e contribuendo alla realizzazione dei nuovi programmi di sviluppo strategico, organizzativo e commerciale" - commenta Paolo Vistalli, amministratore delegato e direttore generale di Cassa Lombarda.