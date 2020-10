Hype: partnership con Zurich Connect, si amplia l’offerta RC auto

Hype - la soluzione digitale per una gestione efficiente del denaro – sigla una nuova partnership con Zurich Connect, la compagnia online del Gruppo Zurich in Italia, e amplia così la propria offerta di servizi extra bancari disponibili direttamente tramite app. Grazie all’accordo, la challenger bank che con oltre 1 milione e 300mila clienti attivi si conferma la prima soluzione di digital banking in Italia, integra la propria offerta assicurativa con le soluzioni RC Auto proposte da Zurich Connect. I clienti, direttamente dall’app di Hype, potranno calcolare un preventivo e, in pochi e semplici passaggi, stipulare la polizza per auto, moto e furgoni in maniera totalmente digitale, addebitandone il costo direttamente sul proprio conto Hype. Con un’offerta competitiva e un altissimo livello di customer experience, le due realtà soddisferanno le esigenze di un pubblico orientato all’innovazione e all’utilizzo di servizi digitali. La partnership sposa la strategia di crescita delle due società, che vede nelle sinergie tra brand complementari la risposta alle esigenze dei clienti. Hype arricchisce così l’offerta della propria sezione assicurazioni che, lanciata lo scorso febbraio 2019, ha registrato una crescita di oltre il 600%.

Antonio Valitutti, Ceo di Hype, commenta: “L’offerta di Hype continua ad evolvere seguendo i mutamenti economici e sociali in atto e adattandosi alle richieste dei clienti. Ad oggi dialoghiamo con una customer base ampia e variegata e continuiamo ad ampliare la platea dei partner di cui integriamo i servizi, proprio per andare incontro alle diverse esigenze del pubblico. I risultati confermano la validità della nostra strategia: Hype è sempre più usata e la fruizione di servizi a valore aggiunto è in costante crescita. Zurich Connect è una realtà, come noi, votata all’innovazione e al digitale: siamo entusiasti sia entrata a far parte del nostro ecosistema. Importanti novità sono in arrivo per gli hyper in questa seconda metà del 2020 e siamo certi che la nostra rappresenterà una risposta concreta alla domanda di servizi digitali che oggi è così forte”.

“Lavorando fianco a fianco con Hype abbiamo avuto la conferma di quanto sia centrale il cliente nelle reciproche strategie di sviluppo”, ha dichiarato Angela Cossellu, Ceo di Zurich Connect. “Il nostro obiettivo è quello di offrire soluzioni sempre più innovative e di facile accesso per i nostri clienti e i nostri partner, garantendo la migliore esperienza d’acquisto. Siamo orgogliosi del contributo che stiamo offrendo nel processo di transizione verso una società sempre più digitale”.