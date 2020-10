Banca Sistema, i volumi factoring aumentano del 10% nel trimestre

2,2 miliardi di euro di crediti acquistati nei primi nove mesi del 2020, tornando a crescere nel Factoring: +10% Q3 2020 vs Q3 2019 e +4% volumi a/a. Sono i risultati di Banca Sistema, che prosegue la sua attività a sostegno delle imprese. Andrea Trupia, direttore divisione factoring di Banca Sistema, ha commentato: “Con questo traguardo, Banca Sistema conferma nei fatti la sua resilienza in questo contesto emergenziale; abbiamo sempre garantito la piena operatività a sostegno delle imprese anche nei mesi del lock-down, e vediamo ora il nostro impegno riconosciuto nei numeri con una significativa crescita dei crediti Factoring erogati nel trimestre alle imprese fornitrici della PA e il consolidamento dei crediti Iva.” Così il factoring si conferma lo strumento ideale sia per le piccole e medie imprese per finanziare il proprio capitale circolante e quindi i crediti commerciali, sia per le grandi imprese come le multinazionali per migliorare la propria posizione finanziaria netta e ottenere un valido supporto nell’attività di collection e servicing sugli incassi.