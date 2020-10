Desiderio rafforza la rete di banca Widiba in Sicilia

La squadra dell’area manager di banca Widiba per la Sicilia Maurizio Nicosia dà il benvenuto a un private banker di ampia esperienza, Enrico Desiderio, che opererà sulla piazza di Catania coordinato dal District Manager Christian Spampinato.

Desiderio, 60 anni, di Catania, iscritto all'albo dei consulenti finanziari, vanta 27 anni di esperienza nel settore presso importanti realtà, come Fineco, che lascia per entrare in Banca Widiba.

“Il passaggio in Widiba - commenta Desiderio - è motivato dalla consapevolezza di aver trovato un’azienda in continua crescita e innovazione che pone al centro l’ascolto dei suoi consulenti e clienti. Il risultato è un modello di fidelizzazione e di customer experience di alto livello”.

“Avere all’interno della nostra Area un consulente finanziario autorevole, come Enrico, rafforza la nostra idea di boutique finanziaria di qualità sul territorio - commenta Maurizio Nicosia -. È un onore annoverarlo nel nostro team”.

Il progetto di espansione di Banca Widiba nella Sicilia Orientale continua e, dopo l’apertura dei nuovi uffici di Augusta e Giarre, entro fine anno a Catania verrà presentato il restyling degli uffici dei consulenti finanziari, in linea con il piano di rebranding della Banca su tutto il territorio.