Fineco Pay, per i correntisti i pagamenti diventano più semplici

I clienti FinecoBank da oggi possono attivare sulla propria app il nuovo servizio Fineco Pay, che permette di inviare e richiedere denaro ai propri contatti senza conoscerne le coordinate bancarie. E’ sufficiente un numero di cellulare per inviare fino a un massimo di 250 euro al giorno o per richiedere denaro, gratuitamente e con la sicurezza garantita dalla piattaforma digitale Fineco. Una volta sincronizzata la rubrica telefonica con Fineco Pay, è sufficiente selezionare il contatto al quale inviare la somma di denaro desiderata. Il sistema riconosce automaticamente se il destinatario ha attivato Fineco Pay o meno: nel primo caso, l’accredito sul conto beneficiario sarà immediato e gratuito. Altrimenti, sarà possibile condividere (es. tramite WhatsApp o Sms) un link di pagamento personalizzato con il quale il destinatario potrà inserire in sicurezza l’Iban del conto su cui desidera accreditare la somma. Con un meccanismo analogo, Fineco Pay permette inoltre di richiedere denaro ai propri contatti, sempre a zero spese.

Il servizio Fineco Pay è basato su tecnologia proprietaria della banca e tutte le transazioni beneficiano degli elevati standard di sicurezza garantiti dalla piattaforma Fineco. Infatti, come tutti gli altri principali servizi della banca, anche Fineco Pay è stato sviluppato internamente per garantire massima affidabilità del prodotto, personalizzazione della user experience ed elevatissimi standard di sicurezza.

Romualdo Guidi, Responsabile Prodotti e Servizi FinecoBank, ha così commentato: “Semplificare il più possibile i servizi bancari da sempre fa parte del Dna di Fineco. Con questa novità ampliamo ulteriormente la già ricca offerta di servizi transazionali dando ai nostri clienti la possibilità di effettuare scambi di denaro su una piattaforma sicura e nativa digitale. Fineco Pay conferma la costante attenzione di Fineco alle innovazioni tecnologiche che semplificano la vita degli utenti, inserite in un’offerta integrata di servizi di banking, credito, investimento e brokerage”.