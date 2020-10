Banca Widiba sostiene #EduFin con appuntamenti sul territorio

Nel mese dell’educazione finanziaria Banca Widiba conferma ancora una volta la sua posizione in primo piano in termini di divulgazione di cultura finanziaria sostenendo progetti gratuiti con l’obiettivo di accrescere le conoscenze di base sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali.

In questi mesi la banca si è distinta particolarmente sul mercato per le numerose iniziative pubbliche che, attraverso un linguaggio alla portata di tutti, hanno voluto guidare le persone a compiere scelte di investimento consapevoli per il proprio futuro.

Webinar, manuali di finanza personale realizzati dai consulenti-formatori certificati UNI e momenti di approfondimento su temi di mercato di stretta attualità, in presenza e via web, sono stati e continueranno a essere al centro dell’attività della Rete.

Anche quest’anno Banca Widiba ha voluto sostenere #EduFin con appuntamenti sul territorio che hanno ricevuto il patrocinio del MEF. In particolare nell’ultima settimana di ottobre, dedicata alla previdenza, la squadra della Sicilia e quella del Piemonte e Liguria hanno organizzato 11 incontri gratuiti online su come costruire il benessere anche a termine della propria attività lavorativa difendendosi dagli imprevisti della vita e gestendo l’emotività.

“Da sempre Banca Widiba promuove, attraverso il know how della Rete dei consulenti finanziari certificati, la cultura e la consapevolezza nella gestione dei risparmi - dichiara Nicola Viscanti, responsabile della rete -. Maggiore cultura finanziaria, soprattutto in questo momento storico, permette di approcciare il futuro in maniera più sicura, partendo da una conoscenza profonda di tutto quello che fa parte di una pianificazione consapevole”.

La banca offre anche un percorso di consapevolezza su tematiche che fanno parte della sfera quotidiana del risparmiatore: il punto di vista di ospiti rinomati e accreditati per una collana di 8 appuntamenti online della durata di un’ora.

A partire dal 22 ottobre fino all’11 novembre, dalle 18.00 alle 19.00, i clienti dei consulenti finanziari potranno partecipare a webinar gratuiti con esperti del mondo finanziario, psicologi, giornalisti e docenti universitari per approfondire argomenti di interesse economico e sociale.