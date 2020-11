Banca Widiba - Nexi, accordo per lo sviluppo della clientela commerciale

Banca Widiba sceglie le soluzioni di Nexi per supportare i clienti dei consulenti finanziari: l’accordo tra la Banca online del Gruppo MPS e la PayTech leader in Italia, infatti, prevede la possibilità, per i merchant, di usufruire di servizi e soluzioni ideali per accettare pagamenti in modo digitale dentro e fuori il punto vendita, a condizioni agevolate, garantendosi così nuove occasioni di incasso.

Nello specifico, gli esercenti clienti di Banca Widiba potranno attivare una delle soluzioni che Nexi ha lanciato negli ultimi mesi per aiutare i commercianti italiani: Nexi Welcome, che rende disponibili il Mobile POS a canone zero e la possibilità di accettare tutti i tipi di pagamento con una commissione percentuale unica sulle carte europee; e Nexi Start, che consente di dotarsi di un POS Nexi a canone fisso, con commissioni zero per tutte le transazioni effettuate nel mese con carte del circuito VISA, Mastercard e PagoBANCOMAT® fino a 1000€.

L’offerta che Nexi mette a disposizione di Widiba permette di intercettare le esigenze di tutti gli esercenti: da coloro che accettano pagamenti digitali in maniera sporadica e che, non volendo sostenere un canone ricorrente per un POS, non ne sono ancora provvisti (Nexi Welcome), a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo dei pagamenti digitali e cercano una soluzione chiara e semplice (Nexi Start). Inoltre, il servizio prevede che vengano rimborsati all’esercente le commissioni sui c.d. “Micropagamenti”, ossia sugli incassi di transazioni fino a 10 euro effettuati con carte dei circuiti Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT.

“Nei primi sei mesi del 2020 i pagamenti digitali in Italia hanno fatto segnare una decrescita del 6,3%, molto più contenuta rispetto al calo complessivo dei consumi, che nei primi due semestri è stato rispettivamente -10,4% e -29,7% - commenta Giulio Vasconi, head of marketing merchant services and solutions di Nexi - E’ un dato che testimonia come sempre più consumatori ricorrano ai pagamenti digitali per le loro spese quotidiane: per questo è importante che i merchant si facciano trovare pronti alle nuove abitudini di acquisto che si stanno consolidando, così da garantirsi occasioni di incasso anche in un periodo storico economicamente delicato come quello attuale. Le nostre soluzioni - che siamo contenti siano state scelte anche da Widiba – vanno proprio in questa direzione”.

“Con il servizio POS realizzato in collaborazione con Nexi, Banca Widiba prosegue il suo cammino di innovazione e crescita, punti di forza che da sempre la contraddistinguono - dichiara Roberta Zurlo, chief commercial officer banking & credit -. A questi si affianca, in questo particolare momento storico, la prossimità ai bisogni delle Partite IVA italiane. Gli esercenti potranno gestire i propri incassi in modo rapido, sicuro ed efficace,

conseguendo diversi risultati di successo anche in un momento delicato come quello che stiamo vivendo: ridurre l’utilizzo del contante e i rischi che ne derivano; fidelizzare la propria clientela; abbattere le barriere fra acquisti “in store” e da remoto, grazie a servizi evolutivi che consentono di effettuare a distanza anche acquisti da POS fisico; favorire il piccolo commercio, le operazioni di basso importo e l’home delivery, affiancando l’esercente anche nelle attività ambulanti e da asporto. Abbiamo realizzato tutto ciò affidandoci ad un leader di mercato come Nexi, partner strategico che, al pari di Widiba, nell’innovazione e della vicinanza ai bisogni del tessuto economico italiano trova il proprio motore di sviluppo”.