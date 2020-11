Illimity supporta Citieffe per lo sviluppo in Italia e all’estero

Un’operazione di finanziamento a supporto del piano di sviluppo di Citieffe, appartenente al gruppo Medistream. L'ha finalizzata Illimity Bank, banca ad alto tasso tecnologico quotata al segmento Star di Borsa Italiana.

Fondata 60 anni fa, Citieffe, con sede a Bologna, è un'azienda specializzata nello sviluppo di dispositivi medici per la traumatologia ortopedica. Il gruppo è progressivamente diventato leader indipendente in Italia per chiodi e fissatori esterni e ha investito in modo significativo per espandersi con successo a livello internazionale, in particolare per rivolgersi al mercato nordamericano che oggi rappresenta un terzo del business.

Citieffe oggi impiega oltre 80 Fte e controlla l’intero ciclo di realizzazione dei prodotti a Bologna.

Il finanziamento di illimity, che ammonta a 9 milioni di euro, sarà utilizzato in particolare per lanciare gli ultimi nati in casa Citieffe (Eba One, Estremo) nel mercato statunitense e per accelerare i progetti attualmente in fase di sviluppo. L’azienda bolognese rimarrà concentrata sui segmenti redditizi e in crescita della Traumatologia e Ortopedia.

Pascal Govi, Ceo di Medistream, ha affermato: “illimity ha dimostrato una forte comprensione del nostro mercato e ci ha dato fiducia anche in questo momento di emergenza sanitaria. È un finanziamento adeguato alle nostre esigenze di medio e lungo termine per sostenere l'espansione dei nostri prodotti e accelerare la nostra penetrazione nel mercato statunitense”.

Enrico Fagioli, responsabile della divisione Sme di illimity, ha commentato: “Siamo molto contenti di supportare la crescita di Citieffe, azienda leader nel mercato di riferimento con un alto potenziale di crescita e redditività. Citieffe presenta le qualità chiave di un partner: si tratta infatti di un'azienda innovativa che ambisce a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento e offrire nuove soluzioni. Siamo certi che, anche grazie al nostro sostegno, Citieffe potrà affermarsi sempre di più nel mercato di riferimento sia in Italia che all’estero”.