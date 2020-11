Rapina in banca a Milano, l’Abi: massimo impegno per la sicurezza

"In questa difficile situazione nel costante dialogo costruttivo tra Abi e i sindacati, è alta l'attenzione anche sulla sicurezza delle filiali e delle persone contro le aggressioni e chiediamo al ministro dell'Interno, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e al Capo della Polizia il massimo impegno per la prevenzione a tutela della sicurezza dell'incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori bancari". È l'appello di Salvatore Poloni, presidente del Comitato sindacale del lavoro Abi e Giovanni Sabatini, direttore generale nell'esprimere piena solidarietà ai bancari vittime della rapina in banca avvenuta a Milano. "Le banche, grazie all'impegno e al senso di responsabilità delle persone che vi lavorano, - proseguono Poloni e Sabatini - continuano a garantire la prosecuzione dei servizi bancari a sostegno dell'economia