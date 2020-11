Bper, Vandelli: utile netto oltre i 200 milioni, resilienza dei ricavi

"Si è positivamente concluso l'aumento di capitale di 802 milioni destinato a finanziare l'acquisto di un ramo d'azienda dal gruppo Intesa Sanpaolo, operazione di grande rilevanza strategica che consentirà al Gruppo Bper di conseguire una significativa crescita dimensionale, sia in termini di quote di mercato che di clientela. È motivo di grande soddisfazione avere registrato il sostegno dei nostri soci e del mercato in un contesto così difficile e segnato da forti incertezze". Lo ha affermato l'ad di Bper Banca, Alessandro Vandelli, commentando i risultati al 30 settembre nel resoconto di gestione approvato dal Cda dell'istituto modenese. "Sono buoni i livelli di redditività, anche per effetto della capacità di generare ricavi e contenere i costi della gestione, migliorando ulteriormente, al contempo, la qualità del credito e la già solida posizione patrimoniale. L'utile netto del periodo supera i 200 milioni di euro grazie alla resilienza dei ricavi e nonostante la contabilizzazione di rettifiche addizionali su crediti per oltre 90 milioni, nel primo semestre, a seguito del peggioramento delle previsioni macroeconomiche. Abbiamo fatto un altro importante passo in avanti nel miglioramento della qualità del credito con un'ulteriore contrazione dello stock dei crediti deteriorati lordi e netti, rispettivamente del 20,0% e del 17,2% da fine 2019 che ha determinato, al contempo, la significativa diminuzione dell'Npe ratio lordo e netto rispettivamente all'8,8% e al 4,7%, i livelli più bassi degli ultimi 10 anni", ha aggiunto Vandelli. "Ad oggi, abbiamo accolto oltre 100.000 domande di moratoria ed erogato fondi per finanziamenti garantiti dallo Stato per oltre 2,7 miliardi, promuovendo, al contempo, numerose iniziative benefiche e raccolte fondi al servizio dei territori e delle comunità servite" ha concluso l'ad di Bper Banca.