Banca Mediolanum, volumi commerciali di ottobre a 740 milioni

Nel mese di ottobre Banca Mediolanum ha ottenuto volumi commerciali pari a 740 milioni, volumi commerciali di 8,8 miliardi. La raccolta netta totale di gruppo è a 404 milioni, la raccolta di polizze protezione a 14,1 milioni. Le erogazioni di mutui e prestiti sono a quota 322 milioni.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, afferma: “Sono molto contento che nel mese di ottobre tutte le componenti commerciali abbiano segnato volumi significativi, portando a 740 milioni di euro il totale del mese e a 8,8 miliardi il progressivo annuo. La raccolta totale, pari a 404 milioni riflette, per la parte gestita, un approccio graduale all’investimento da parte dei nostri clienti attraverso piani di accumulo e servizi quali il Double Chance e l’Intelligent Investment Strategy che consentono un’esposizione progressiva ai mercati. Per quanto riguarda il risparmio amministrato si conferma la buona stabilità dei depositi al termine delle scadenze legate all’iniziativa promozionale di inizio anno.” Continua Doris: “Mi preme sottolineare la continua attività di Banca Mediolanum nelle erogazioni alla clientela, con 322 milioni di mutui e prestiti nel mese e circa 2,5 miliardi da gennaio. Prosegue anche l’impegno rispetto alla tutela della persona, con le polizze protezione che da inizio anno registrano 108 milioni di raccolta, in crescita del 30% rispetto al 2019”.