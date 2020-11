Popolare di Bari: azioni gratuite solo fino al 30 novembre

Banca Popolare di Bari comunica che, come già reso noto, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha messo a disposizione n. 333.333.333 azioni ordinari gratuite. Banca Popolare di Bari, dopo aver concluso i controlli sulla sussistenza dei requisiti, ha disposto, a partire dal 18 novembre, l’assegnazione delle azioni gratuite a beneficio di ciascun socio che, in possesso dei suddetti requisiti, non abbia rinunciato all'assegnazione nel termine del 4 settembre 2020.

Entro la data del 30 novembre 2020, i soci le cui azioni non siano depositate presso la Banca e che non abbiano ancora provveduto a fornire i dati aggiornati della banca presso cui far accreditare le azioni gratuite, potranno fornire tale informazione mediante l’invio di una PEC all’indirizzo [email protected]

La mancata comunicazione della suddetta informazione nei termini e secondo le modalità ora indicate varrà come definitiva rinuncia all’assegnazione delle azioni gratuite.